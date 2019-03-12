Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solto

Conor McGregor paga fiança de US$ 12.500 e deixa a cadeia de limusine

Lutador do UFC havia sido preso na última segunda-feira após danificar o celular de um fã na saída de uma boate

Publicado em 

12 mar 2019 às 14:33

Publicado em 12 de Março de 2019 às 14:33

O lutador Conor McGregor paga fiança e deixa a cadeia em limusine Crédito: Reprodução/Twitter
Preso na noite da última segunda-feira (11), o astro do UFC Conor McGregor já está à solta novamente. Após pagar fiança no valor de US$ 12.500,00 (cerca de R$ 48,6 mil) o lutador irlandês foi liberado do Centro de Correção Turner Guilford Knighte, em Miami, nos Estados Unidos, sob a presença de muitos fotógrafos. Ele aguardará o desenrolar do caso em liberdade. 
O ex-campeão dos pesos-penas e dos pesos-leves do UFC usava uma camiseta personalizada, com a imagem de uma capa de jornal com uma frase sua: "Quando eu digo que uma coisa vai acontecer, ela vai acontecer! McGregor está de volta". Ele deixou o local em uma limusine preta.
Veja o vídeo da saída de McGregor da cadeia:
WATCH: Footage from moments ago as MMA star #ConorMcGregor leaves jail in Miami-Dade County. He was arrested earlier today after allegedly smashing a man's phone and taking it. Read the latest here: https://t.co/EdMPjTYBMp pic.twitter.com/hDASDqwV3C

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados