Conor McGregor paga fiança de US$ 12.500 e deixa a cadeia de limusine

O lutador Conor McGregor paga fiança e deixa a cadeia em limusine Crédito: Reprodução/Twitter

Preso na noite da última segunda-feira (11), o astro do UFC Conor McGregor já está à solta novamente. Após pagar fiança no valor de US$ 12.500,00 (cerca de R$ 48,6 mil) o lutador irlandês foi liberado do Centro de Correção Turner Guilford Knighte, em Miami, nos Estados Unidos, sob a presença de muitos fotógrafos. Ele aguardará o desenrolar do caso em liberdade.

O ex-campeão dos pesos-penas e dos pesos-leves do UFC usava uma camiseta personalizada, com a imagem de uma capa de jornal com uma frase sua: "Quando eu digo que uma coisa vai acontecer, ela vai acontecer! McGregor está de volta". Ele deixou o local em uma limusine preta.

Veja o vídeo da saída de McGregor da cadeia: