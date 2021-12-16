Conmebol define datas e sedes das Copas Libertadores de Futsal masculina e feminina

A Conmebol bateu o martelo em relação aos países que sediarão tanto a Copa Libertadores de Futsal Masculina quanto a Copa Libertadores de Futsal Feminina. Nesta quinta-feira (15), a entidade confirmou que a Argentina receberá a edição masculina da competição continental. Já a Bolívia abrigará os jogos da edição de 2022 feminina.As datas das duas competições também estão definidas. A Copa Libertadores de Futsal masculina será realizada em território argentino entre 30 de abril e 7 de maio do próximo ano.