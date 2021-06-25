Conheça o segredo dos atletas veteranos que vão brigar por medalhas na Olimpíada de Tóquio

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Junho, 2021 - Aos 38 anos, Daniel Alves está convocado para a seleção olímpica do Brasil e engrossa o time de veteranos que lutarão por medalha nos Jogos de Tóquio, a partir de 23 de julho. O lateral do São Paulo entra em uma lista que tem os brasileiros Robert Scheidt, 48 anos e Formiga, 43 anos; além de nomes como Roger Federer, 39 anos; Justin Gatlin, 39 anos; Serena Williams, 39 anos; entre outros. Todos têm chances de medalha e comprovam a possibilidade de esticar a carreira em alto nível.

Entre os fatores para a longevidade esportiva, a atuação da fisioterapia ganha cada vez mais força. Mais do que a reabilitação após contusões, o trabalho desse profissional especializado no esporte visa a prevenção de lesões, atenuar os efeitos de problemas crônicos e garantir funcionalidade por meio de um corpo saudável, com equilíbrio entre força muscular e flexibilidade. Ricardo Takahashi atuou na equipe de fisioterapeutas do Comitê Olímpico Brasileiro nos Jogos de Londres/2012, do Rio/2016 e está confirmado no staff que dará suporte aos atletas brasileiros em Tóquio, a partir de 23 de julho. Com know how e experiência, ele acredita no sucesso dos veteranos em Tóquio.

Taka, como é conhecido, não aposta nos atletas mais experientes por acaso. Tem trabalhado junto ao bicampeão olímpico Robert Scheidt nos últimos anos e atesta o quanto o atleta que se cuida é capaz de seguir em alto nível, mesmo depois dos 40-45 anos.

- A fisioterapia esportiva atua para prevenir lesões, melhorar o desempenho e a longevidade do atleta, atuando junto a qualidades como força, resistência, velocidade, flexibilidade e equilíbrio. No caso do Scheidt, por exemplo, quando estamos em uma competição, ajudo desde a preparação dos suplementos até o trabalho de recuperação ao final das provas, com foco no dia seguinte. Essa parte geralmente leva aproximadamente 2 horas - disse o especialista.

O fisioterapeuta esportivo lembra que seu trabalho só rende o melhor fruto junto a atletas que respeitam o corpo e cuidam do seu instrumento de trabalho. Além de Robert Scheidt, ele cita o exemplo de Roger Federer.

- Eu conto sobre a minha experiência com o Federer para todos os meus amigos e pacientes. Ele havia jogado o ATP Finals em Londres, estava praticamente de férias e veio a São Paulo para participar de um evento de exibição, ou seja, não era jogo, era somente uma brincadeira para se interagir com o público. A rotina que ele tinha de aquecimento antes de entrar em quadra e de fisioterapia pós partida, era incrível. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários atletas profissionais e olímpicos e nem em uma competição oficial você costuma ver isso - comenta Takahashi.

Diretor da Taka Fisioterapia Especializada, localizada em São Paulo, ele explica o diferencial entre a fisioterapia praticada em clínicas e a fisioterapia esportiva.

- Cada modalidade tem suas particularidades e cada atleta tem sua preferência, um ritual pré e pós competição e rotinas pessoais. Em primeiro lugar, é preciso saber como podemos ajudá-los. O fisioterapeuta que trabalha na área esportiva precisa conhecer a modalidade, as demandas e as necessidades do atleta e, dessa forma, juntos, elaborar uma rotina de trabalho de recuperação e prevenção. De forma geral, ajudamos o atleta no aquecimento pré-competição (exercícios, alongamentos, treinos de reflexos, mobilização) e na recuperação pós competição (alongamento, mobilização articular, liberação de tecidos moles, entre outros) - comenta o especialista.

Em qualquer modalidade esportiva, conquistar o título ou um lugar no pódio depende de uma conjunção de fatores. O atleta precisa apurar técnica e tática. Desenvolver habilidades físicas e mentais. Esses são os aspectos visíveis. Contudo, mesmo em modalidades individuais, ninguém ganha sozinho. Contar com uma equipe de apoio pode fazer a diferença entre vitória e derrota e também assegurar longevidade.

- Não é incomum passar madrugadas tratando de contusões para que o atleta possa competir horas depois. Porém, o trabalho no dia a dia previne lesões e controla dores crônicas, prolongando a vida esportiva. Isso vale para amadores e profissionais - explica Takahashi.

Sobre Ricardo Takahashi - Filho de japoneses, carrega no DNA os traços da milenar cultura marcada por qualidades como serenidade, dedicação e concentração. Taka, como é conhecido, também é filho do Brasil e, nessa rica mistura, acrescenta paixão pelo trabalho, interesse pelo bem-estar das pessoas e o cuidado extremo aos pacientes e clientes.

Diretor da Taka Fisioterapia Especializada, fisioterapeuta do Comitê Olímpico nos Jogos de Londres/2012 e Rio/2016, e sócio Fundador da Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física), Taka lidera um time de profissionais especializados, que acredita e trabalha a fim de colaborar com a saúde e qualidade de vida das pessoas por meio de um atendimento de qualidade, eficiente e, acima de tudo, humanizado.