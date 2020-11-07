E-Taça EDP das Comunidades: assista aos jogos do Grupo D masculino

- 14h - Jucutuquara x Aribiri;
- 15h - Brisamar x Rio Marinho;
- 16h - Consolação x Brisamar;
- 17h - Jucutuquara x Rio Marinho;
- 18h - Consolação x Aribiri.
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