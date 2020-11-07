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E-Taça EDP das Comunidades: assista aos jogos do Grupo D masculino

Jucutuquara, Aribiri, Brisamar, Rio Marinho e Consolação são as comunidades que formam o Grupo D da competição
Redação de A Gazeta

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Publicado em 

07 nov 2020 às 11:51

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 11:51

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