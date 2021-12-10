Confederação de rúgbi anuncia patrocínio pelo próximos três anos com foco na Superliga Americana

A IRKO Hirashima, empresa expoente nacional no ramo de assessoria contábil, auditoria e consultoria de empresas, é a nova patrocinadora do rúgbi brasileiro. Do Grupo IRKO, a companhia firma nesta semana com a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) um acordo que garantirá suporte inicial de três anos para a franquia Cobras Brasil XV.Formado por atletas de alto rendimento brasileiros e sul-americanos, o Cobras contará com este novo aliado para disputar novamente a Superliga Americana de Rugby (SLAR), no primeiro semestre de 2022. O torneio, importante para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento, conta com a participação de outras cinco equipes sul-americanas. - Saber que a IRKO Hirashima escolheu a CBRu pelos valores do rugby (disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade) é motivador. A CBRu faz um trabalho sério por um Brasil melhor e estamos avançando na agenda ESG. Uma alegria encerrar o ano com outra parceria tão importante celebrada - comenta Mariana Miné, CEO da CBRu.