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Confederação de rúgbi anuncia patrocínio pelo próximos três anos com foco na Superliga Americana

IRKO Hirashima firmou acordo com a CBRu para apoiar franquia brasileira Cobras Brasil XV...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 00:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:00

A IRKO Hirashima, empresa expoente nacional no ramo de assessoria contábil, auditoria e consultoria de empresas, é a nova patrocinadora do rúgbi brasileiro. Do Grupo IRKO, a companhia firma nesta semana com a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) um acordo que garantirá suporte inicial de três anos para a franquia Cobras Brasil XV.Formado por atletas de alto rendimento brasileiros e sul-americanos, o Cobras contará com este novo aliado para disputar novamente a Superliga Americana de Rugby (SLAR), no primeiro semestre de 2022. O torneio, importante para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento, conta com a participação de outras cinco equipes sul-americanas. - Saber que a IRKO Hirashima escolheu a CBRu pelos valores do rugby (disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade) é motivador. A CBRu faz um trabalho sério por um Brasil melhor e estamos avançando na agenda ESG. Uma alegria encerrar o ano com outra parceria tão importante celebrada - comenta Mariana Miné, CEO da CBRu.
A propósito, a entidade foi mais uma vez selecionada para concorrer, no próximo dia 17, ao Prêmio Sou do Esporte por suas boas práticas de governança na gestão esportiva.
- Enxergamos nesta parceria uma excelente oportunidade de difundir esses princípios. Acreditamos que o contato com os atletas renderá lições de força e garra para nossos colaboradores. Além disso, confiamos no poder de transformação social do esporte - afirma Aquiles Gutierrez, sócio da IRKO Hirashima.
Além da publicidade, o acordo incluirá ações de endomarketing para levar os ensinamentos do rúgbi aos funcionários da companhia.
- Ficamos encantados em perceber nossa comunhão de valores, como um modelo de gestão focado em governança, o pensamento estratégico de longo prazo e a firme crença no potencial da equipe. Acreditamos nesta união para expandir nosso alcance no Brasil e na América Latina - completa Eduardo Luque, sócio-diretor do Grupo IRKO.
Crédito: FranquiaCobrasnadisputadaSuperligaAmericana(Foto:Divulgação

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