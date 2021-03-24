Confederação de handebol anuncia pagamento de dívida de quase três anos com arbitragem

Crédito: Divulgação/Santa Cruz

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) anunciou que iniciou o pagamento da primeira parcela da dívida que a entidade tem com a arbitragem. Os árbitros não recebiam desde o ano de 2018. O anúncio foi feito por Ugor Correia, Diretor Financeiro.

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Nesta etapa de pagamento, além de encerrar as dívidas registradas de 2018, a CBHb ter quitado 25% dos valores dos anos seguintes (2019 e 2020), que totalizam cerca de R$ 200 mil, cumprindo um dos principais pontos assumidos pela nova gestão.

- Não é momento pra comemoração alguma, mas sim de agradecimentos aos árbitros que, mesmo sem receber há quase três anos, sempre se colocaram à disposição do handebol brasileiro para que os eventos acontecessem. Estamos apenas cumprindo com nossa obrigação - afirmou o presidente da CBHb, Felipe Rêgo Barros, o Casão.

Outro ponto ressaltado pelo presidente foi o reajuste das taxas de arbitragem do indoor e do handebol de praia, diminuindo a defasagem de quase 12 anos sem aumento.