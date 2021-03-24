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Confederação de handebol anuncia pagamento de dívida de quase três anos com arbitragem

Árbitros não recebiam desde o ano de 2018. Entidade também fala em reajuste das taxas de arbitragem do indoor e de praia, diminuindo defasagem de quase 12 anos sem aumento...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 16:49
Crédito: Divulgação/Santa Cruz
A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) anunciou que iniciou o pagamento da primeira parcela da dívida que a entidade tem com a arbitragem. Os árbitros não recebiam desde o ano de 2018. O anúncio foi feito por Ugor Correia, Diretor Financeiro.
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Nesta etapa de pagamento, além de encerrar as dívidas registradas de 2018, a CBHb ter quitado 25% dos valores dos anos seguintes (2019 e 2020), que totalizam cerca de R$ 200 mil, cumprindo um dos principais pontos assumidos pela nova gestão.
- Não é momento pra comemoração alguma, mas sim de agradecimentos aos árbitros que, mesmo sem receber há quase três anos, sempre se colocaram à disposição do handebol brasileiro para que os eventos acontecessem. Estamos apenas cumprindo com nossa obrigação - afirmou o presidente da CBHb, Felipe Rêgo Barros, o Casão.
Outro ponto ressaltado pelo presidente foi o reajuste das taxas de arbitragem do indoor e do handebol de praia, diminuindo a defasagem de quase 12 anos sem aumento.
- É uma valorização mais do que justa para este importante segmento, que nesta gestão merecerá todo respeito de nossa parte - concluiu Felipe Casão.

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