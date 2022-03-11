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Confederação Brasileira de Rugby fecha patrocínio com CSN

Parceria terá duração de 12 meses e tem como objetivo incentivar prática da modalidade entre jovens...

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 16:08
A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) firmaram uma parceria para reforçar o rugby no cenário brasileiro. A ideia é expandir a cultura da modalidade e incentivar os jovens à prática do esporte. O contrato terá a duração de 12 meses.Os recursos serão utilizados para formar novos atletas e aumentar o nível de competitividade das seleções brasileiras masculinas (Tupis), feminina (Yaras) e da franquia masculina Cobras Brasil XV. A CSN entende que a CBRu é uma entidade que está comprometida com o impacto positivo do esporte na sociedade e, por isso, faz o investimento.
- É uma honra ter a nossa marca associada a um projeto tão importante como este da Confederação Brasileira de Rugby. O esporte propicia desenvolvimento, disciplina, trabalho em equipe, elementos que para nós são muito importantes e estão totalmente alinhados aos nossos valores - afirmou Fabio Silvestre, gerente de projetos da Fundação CSN.Neste domingo (13), a parceria já poderá ser vista pelos fãs por meio da franquia Cobras Brasil XV, quando os brasileiros jogarão contra o Peñarol-URU na primeira rodada da terceira edição da Superliga Americana de Rugby (SLAR).
Crédito: CSNconfirmapatrocínioaorugbybrasileiro-Fotojump/CBRu

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