Confederação Brasileira de Rugby fecha patrocínio com CSN

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) firmaram uma parceria para reforçar o rugby no cenário brasileiro. A ideia é expandir a cultura da modalidade e incentivar os jovens à prática do esporte. O contrato terá a duração de 12 meses.Os recursos serão utilizados para formar novos atletas e aumentar o nível de competitividade das seleções brasileiras masculinas (Tupis), feminina (Yaras) e da franquia masculina Cobras Brasil XV. A CSN entende que a CBRu é uma entidade que está comprometida com o impacto positivo do esporte na sociedade e, por isso, faz o investimento.