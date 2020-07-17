Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Confederação Brasileira de Desportos no Gelo fará campeonato online

CBDG em conjunto com a 'Federación Peruana de Patinaje sobre Hielo' realizará, nos dias 22 e 23 de agosto, o Primeiro Pan Americano Virtual Off-Ice de Coreografia e Spins...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 22:33

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 22:33

Crédito: Nancy Garcia junto com a patinadora brasileira Isadora Williams,atleta olímpica, que não participará da competição(Isa Bortholacci
A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) em conjunto com a Federación Peruana de Patinaje Sobre Hielo realizará, nos dias 22 e 23 de agosto, o Primeiro Pan Americano Virtual Off-Ice de Coreografia e Spins. Realizada na plataforma 'Zoom', a competição inusitada com elementos da patinação artística terá os atletas participando do evento de suas próprias casas.
O objetivo do evento online é incentivar a prática de atividades físicas neste momento de distanciamento social. Nancy Garcia, membro do Comitê Técnico da Patinação Artística da CBDG, comentou sobre a iniciativa e disse que percebeu o desejo dos atletas de participarem do evento virtual.
- Após a iniciativa de Cecila Kordic, da Argentina, de criar um campeonato virtual de coreografia do gelo, e também de outros países, percebemos o entusiasmo e o desejo dos atletas de participarem de um evento novamente e continuarem a treinar. Por isso, consideramos a opção de fazer algo unindo as duas modalidades, que são coreografia e spinner, para dar a todos os nossos patinadores a oportunidade de continuarem treinando com um objetivo em mente e terem a oportunidade de mostrar progresso representando o próprio país - comentou.
As inscrições para a competição estão abertas até o dia 18 de julho. Até esta data, o valor é gratuito. Após o prazo, será cobrada uma taxa de $ 20 (vinte dólares). O limite das inscrições vai até 1º de agosto. Os únicos requisitos para participar da competição são o atleta estar com sua filiação 2020/21 ativa na entidade de seu país e realizar a inscrição no link do evento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados