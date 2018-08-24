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Rodada que vale ouro

Concentração e confiança no Estadual Feminino de Futebol de Areia

Os times que vão para a semifinal serão definidos na última rodada, neste sábado, na Praça dos Namorados

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 14:46
Denísia, goleira da Associação Capixaba Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Os semifinalistas do Campeonato Estadual de Futebol de Areia serão definidos na última rodada, neste fim de semana, na Praça dos Namorados, em Vitória.  No sábado (25), a partir das 9 horas, entram em ação as meninas em rodada que promete ser eletrizante. Se enfrentam: Anchieta x São Pedro e Associação Capixaba x Vila Nova/Vila Velha. Vilavelhense e PSNE folgam.
Maiara, jogadora do São Pedro Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Anchieta, líder da Chave A, já está classificada. Vilavelhense está em segundo lugar, com dois pontos, mas folga na rodada. São Pedro não pontuou, mas se vencer Anchieta no tempo regulamentar soma três pontos e também se classifica.
"Nos preparamos mais em relação à primeira rodada. Temos que ter paciência e acreditar na classificação, disse Maiara, do São Pedro.
A Chave B é liderada por Vila Nova/Vila Velha, com três pontos. PSNE também tem três pontos. A Associação Capixaba não somou nenhum ponto. Precisa vencer Vila Nova/Vila Velha no tempo normal para avançar, com três pontos, se valendo do saldo de gols, um dos critérios de desempate.
Temos que mostrar evolução em comparação à estreia contra o PSNE para podermos vencer Vila Nova/Vila Velha que é uma das principais favoritas ao título. E, sobretudo, determinação e garra, destacou Denísia, goleira da Associação Capixaba.
 

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