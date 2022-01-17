Comitê Olímpico Brasileiro convoca revelações e atletas experientes para os Jogos de Inverno; veja a lista

Nesta segunda-feira, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou a convocação dos atletas que irão para os Jogos de Inverno 2022, em Pequim. Com onze nomes na lista, a delegação brasileira terá dois participantes a mais que em Pyeongchang, na última edição, e dois a menos que em Sochi 2014, em que o país bateu o próprio recorde de integrantes. Porém, a lista pode aumentar até o início da competição.Entre os atletas, está Jaqueline Mourão, atleta que iniciou no ciclismo e migrou para o esqui cross-country. Aos 46 anos, a mineira irá para sua oitava participação em Olimpíadas, a quinta de Inverno, e irá se isolar como a brasileira que mais disputou a competição. Na modalidade, ela competirá com Bruna Moura, outra convocada. No masculino, Manex Silva, de apenas 19 anos, foi o escolhido. No bobsled - espécie de 'Fórmula 1 dos Jogos Olímpicos de Inverno' - Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino irão representar o Brasil. Os atletas irão competir nas modalidades com quatro e dois atletas. Sabino, que já esteve na China para disputar as Olimpíadas de Pequim há 14 anos, será o reserva da equipe. Na lista, o nome de Nicole Silveira chama a atenção. A gaúcha de 27 anos é uma das promessas do país para Pequim. Competindo no skeleton, ela vem tendo um bom desempenho durante a temporada e conquistou uma medalha de ouro inédita para o Brasil na Copa América da modalidade. Segundo Nicole, a meta é terminar entre as dez primeiras. No esqui alpino, a delegação será representada por Michel Macedo, de 23 anos. Já no estilo livre, conhecido como freestyle mogul skiing, Sabrina Cass foi a convocada. Com apenas 19 anos, a jovem nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de uma brasileira. Além dos atletas já convocados, o Brasil ainda pode ter mais dois representantes nas Olimpíadas de Inverno, que terá início no dia 2 de fevereiro. Augustinho Teixeira, do snowboard, e Marina Tuono, do monobob (categoria individual do bobsled), aguardam realocações de vagas em suas respectivas modalidades e podem reforçar o Time Brasil desta edição. Confira as fichas dos atletas
Manex SilvaNome completo: Manex Salsamendi SilvaData de nascimento: 24/07/2002 (19 anos)Local onde nasceu: Rio Branco, AcreAltura: 182cmPeso: 75,5kgModalidade: Cross country skiParticipações em Olimpíadas de Inverno: estreanteJaqueline MourãoNome completo: Jaqueline MourãoData de nascimento: 27/12/1975 (46 anos)Local onde nasceu: Belo Horizonte, Minas GeraisAltura: 170cmPeso: 54kgModalidade: Cross country skiParticipações em Olimpíadas de Inverno: Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2018 e PyeongChang 2018Bruna MouraNome completo: Bruna Rafaela de MouraData de nascimento: 24/04/1994 (27 anos)Local onde nasceu: Caraguatatuba, São PauloAltura: 165cmPeso: 57kgModalidade: Cross country skiParticipações em Olimpíadas de Inverno: estreanteMichel MacedoNome completo: Michel MacedoData de nascimento: 23/09/98 (23 anos)Local onde nasceu: Fortaleza, CearáAltura: 169cmPeso: 77kgModalidade: Esqui alpinoParticipações em Olimpíadas de Inverno: PyeongChang 2018Sabrina CassNome completo: Sabrina Lynn CassData de nascimento: 27/03/2002 (19 anos)Local onde nasceu: New Haven, Connecticut - EUAAltura: 164cmPeso: 58.9kgModalidade: Freestyle Mogul SkiingParticipações em Olimpíadas de Inverno: estreanteEdson BindilattiNome completo: Edson Luques BindilattiData de nascimento: 13/03/1979 (42 anos)Local onde nasceu: Camamu, BahiaAltura: 190cmPeso: 104kgModalidade: bobsledParticipações em Olimpíadas de Inverno: Salt Lake City 2002, Turim 2006, Sochi 2014 e PyeongChang 2018Edson MartinsNome completo: Edson Ricardo MartinsData de nascimento: 04/10/1989 (32 anos)Local onde nasceu: Marília, São PauloAltura: 190cmPeso: 98kgModalidade: bobsledParticipações em Olimpíadas de Inverno: Sochi 2014 e PyeongChang 2018Erick ViannaNome completo: Erick Gilson Vianna JerônimoData de nascimento: 19/02/1993 (28 anos)Local onde nasceu: Araraquara, São PauloAltura: 190cmPeso: 103kgModalidade: bobsledParticipações em Olimpíadas de Inverno: PyeongChang 2018Rafael SouzaNome completo: Rafael Souza da SilvaData de nascimento: 22/07/1996 (25 anos)Local onde nasceu: Rio de Janeiro, Rio de JaneiroAltura: 182cmPeso: 98kgModalidade: bobsledParticipações em Olimpíadas de Inverno: PyeongChang 2018Jefferson SabinoNome completo: Jefferson Dias SabinoData de nascimento: 04/11/1982 (39 anos)Local onde nasceu: Guarulhos, São PauloAltura: 192cmPeso: 106kgModalidade: bobsledParticipações em Olimpíadas de Inverno: estreanteNicole SilveiraNome completo: Nicole Rocha SilveiraData de nascimento: 07/05/1994 (27 anos)Local onde nasceu: Rio Grande, Rio Grande do SulAltura: 168cmPeso: 69kgModalidade: skeletonParticipações em Olimpíadas de Inverno: estreante