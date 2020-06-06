Comissário admite que a NFL errou ao ignorar manifestações dos jogadores contra o racismo

Crédito: MADDIE MEYER/AFP

Em vídeo publicado no site oficial, Roger Goodell, comissário da NFL, admitiu que a liga errou ao ignorar manifestações dos jogadores contra o racismo nos Estados Unidos e no Mundo. Nas últimas semanas, os protestos de combate ao racismo ganharam as ruas norte-americanas e em outros países após o assassinato de George Floyd.

No ano de 2016, o atleta Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers, iniciou um movimento de protesto ao ajoelhar-se durante a execução do hino nacional americano em partidas da NFL. Entretanto, ele foi criticado por dirigentes e proprietários de franquias, e boicotado, se afastando dos campos nos últimos quatro anos.

- Nós da NFL acreditamos que vidas negras importam. Eu protesto pessoalmente com vocês, e quero ser parte da mudança necessária nesse país. Sem jogadores negros não existiria NFL, e os protestos que acontecem agora são reflexos de anos de silêncio, falta de igualdade e opressão de jogadores, técnicos e staff negros. Estamos ouvindo, e eu estarei procurando todos os jogadores que levantaram sua voz para que possamos criar uma família NFL melhor e mais unida - admitiu Goodell.We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv— NFL (@NFL) June 5, 2020 Revoltados com o assassinato de George Floyd, um negro morto por um policial branco em Minneapolis, vários atletas como os astros Patrick Mahomes e Russell Wilson se posicionaram sobre o assunto. Com isso, o dirigente assumiu que os dias têm sido difíceis nos Estados Unidos e condenou a brutalidade e a opressão policial no país.