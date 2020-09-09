Comentaristas da ESPN analisam retorno da temporada da NFL

Crédito: JAMIE SQUIRE / AFP

Após o Super Bowl em Miami entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers foram meses de incertezas para o fã da NFL. No entanto, dia 10 de setembro a principal liga de futebol americano do mundo está de volta em uma temporada complicada de fazer prognósticos por conta da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos e sem saber o efeito que isso pode ter nos vestiários e nos elencos de cada franquia.

Por conta do novo coronavírus, a NFL deu opção para jogadores não atuarem nesta temporada e continuarem recebendo uma parte de seus salários. Com isso, muitos times já sofreram enormes perdas, sendo o New England Patriots, franquia hegemônica do século XXI, o mais prejudicado com oito atletas optando por não entrarem em campo neste ano.

Temporada na pandemia

Em entrevista ao LANCE!, Antony Curti, comentarista dos canais ESPN, disse ser muito difícil fazer uma avaliação para esta temporada, mas acredita que times que tenham continuidade podem prevalecer sobre outros que estão passando por mudanças.

- Prognóstico vai ser muito difícil de fazer, porque diferente do futebol, no futebol americano há uma posição muito importante que é a de quarterback. Se eventualmente algum time perder seu titular por três, quatro jogos, complica muito. Eu estaria inclinado, em uma situação normal, em apostar no Dallas Cowboys vencendo sua divisão, mas mudou técnico, coordenador, então eu aposto no Philadelphia Eagles por questão de continuidade. Esse é um fator importante para a gente ficar de olho nessa temporada.Mahomes deve seguir fazendo diferença na NFL (Usa Today)Surpresas

Paulo Antunes, comentarista de esportes americanos ESPN desde 2006, também conversou com o L! e atentou para a dificuldade da NFL em controlar jogadores e staff técnico durante a pandemia da Covid-19, o que faz com que seja uma temporada marcada pela incerteza. No entanto, o esporte por si só já traz surpresas anuais.

- O que a gente não pode esquecer é que todo ano tem times que foram mal na temporada anterior, brilhando (na seguinte). Sempre tem cerca de quatro a cinco times novos nos pós-temporada. A paridade é algo impressionante no mundo da NFL. O Indianapolis Colts pode melhorar bastante, enquanto o Houston Texans perdeu muitas peças. O Cleveland Browns tem talento, mas jogou mal no ano passado. É algo para a gente ficar de olho.Baker Mayfield é esperança dos Browns (Jason Miller - Getty Images)Destaques

Além das surpresas, as franquias que se destacaram na última temporada, como Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, New Orleans Saint e San Francisco 49ers são cotados como favoritos à conquista do troféu Vince Lombardi em Tampa Bay. Curti acredita que o time comandado por Drew Brees pode chegar na final, apesar de ressaltar que a Conferência Nacional (NFC) será muito disputada.

- Você pega um time como o Philadelphia Eagles em que ano passado teve muita lesão no corpo de recebedores e a equipe ficou completamente prejudicado, mas é uma franquia que pode voltar. Os Saints vencem 13 jogos todo ano, mas o Drew Brees nos playoffs deixa a desejar se a gente comparar com os números de temporada regular. O San Francisco 49ers é um time tão completo defensivamente e ofensivamente, o Kyle Shanahan é tão bom e tão criativo. É difícil apostas contra os 49ers, pois eles tem todas as peças para irem longe novamente.