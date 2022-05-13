Com velejador de 69 anos, Copa Brasil de Vela de Praia agita Arraial do Cabo

A Copa Brasil de Vela de Praia é uma oportunidade de diferentes gerações se enfrentarem. Tem até velejador de 69 anos competindo. As regatas começaram para seis classes do calendário de disputas na quinta-feira na etapa de Arraial do Cabo (RJ), região dos Lagos do estado. As categorias Ilca 6, Ilca 7, Snipe, Hobie Cat e a iQFOiL (F/M) tiveram provas na data de abertura. As classes Dingue, Optimist e Wingfoil (F/M) começam nesta sexta-feira.Idade não importa

Atleta com grande experiência, Alcir de Barros Cachapuz representa o Clube Naval Charitas (CNC). O velejador de 69 anos é o mais velho entre os inscritos.

- É um prazer imenso participar com essa garotada! Não é mais minha faixa de idade, mas próximo dos 60 anos é muito bom treinar com eles! Eu sou o mais experiente na competição e fico muito feliz! Já velejei na Europa e lá é comum uma categoria master, com pessoas até mais velhas que eu. Já velejo há 30 anos e a dica para os jovens conseguirem me acompanhar, é velejar muito! Sempre buscar treinar - contou o velejador de Ilca 6.

Na mesma classe estão jovens atletas como Gustavo Kiessling (YCSA), Francisco Dal Ri (CDJ) e Vicente Campos (CNC), os três com 13 anos de idade.

A etapa da Copa Brasil de Vela Jovem é válida também como avaliação para a convocação da Equipe Brasileira de Vela Jovem para os XII Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022, que ocorrem no mês de outubro na capital paraguaia. As regatas serão em Encarnación e terão as seguintes classes: Sunfish (masculina e feminina), ILCA 7 e 6, iQFoil (masculino e feminino) e Snipe misto.

Outro veterano é Roney Andrade (o Papito), de 59 anos, que veio da Bahia para correr de Hobie Cat 16 com o proeiro Ícaro Carneiro.

- Estou com boas expectativas para fazer um bom campeonato e chegar na frente! A Copa de Vela realizada assim na praia é sensacional e espero ter um bom desempenho. É minha primeira oportunidade velejando aqui em Arraial do Cabo! A classe é ótima e também muito rápida. Acredito que a cada ano que passa é uma classe que fica mais rápida e disputada - disse Papito.

Resultados do primeiro dia de regatas

Com ventos de no máximo 20 nós, as regatas desta quinta-feira (12) foram marcadas por boas performances nas seis classes. A Hobie Cat 16 teve as duas regatas do dia vencidas pelo casal Felipe e Geisa Frey.

- Para nós foi um dia bom! Vento um pouco rondado, com rajadas! Foi um pouco difícil, mas conseguimos superar o velejador Cláudio. Acredito que fizemos melhores manobras na parte final, recuperamos e passamos. A expectativa para a próxima regata é de pouco vento, então vamos ver como será na prova. Primeira vez velejando em Arraial e estamos achando lindo - disse Felipe.

Na IQFoil, uma das novidades para as Olimpíadas de Paris 2024 e com cada vez mais adeptos no mundo, foram realizadas quatro regatas no dia.

- Foi muito bom hoje! O vento estava entre 12 e 20 nós, com um mar liso e consegui ser rápido. Consegui tirar dois segundos no primeiro e fiquei empatado com outro velejador da Bahia. Fizemos quatro regatas de IQFoil, uma classe nova, que foi lançada faz dois anos para as Olimpíadas - falou Guilherme Plentz do Clube dos Jangadeiros do Rio Grande do Sul.

A Ilca 7, uma das classes mais disputadas do programa, teve Mathias Reimer na frente no resultado provisório. O dia contou com três regatas para a classe.

- Foi um dia bom para velejar, com três regatas! Um vento forte e deu para fazer bastante força durante as regatas! Para sexta a previsão não é tão boa, mas o objetivo é manter uma boa colocação - ffalou Mathias.

As áreas de competição são na Enseada de Arraial do Cabo entre a Praia dos Anjos, Ilha do Farol e a Ilha dos Porcos. Os percursos são no formato barla-sota, trapezoidal, slalom ou triangular conforme descrito nas instruções de regatas a critério da Comissão de Regata. O campeonato, organizado pela CBVela – Confederação Brasileira de Vela, reúne nove classes e terá provas até o domingo.

- Estamos aqui em Arraial do Cabo, uma das cidades mais lindas do mundo. Para a gente é uma honra receber uma competição da CBVela. É muito importante para nós incentivar a atividade dos jovens no esporte. Já houve uma conversa para acontecer este evento aqui na cidade e o intuito é continuar realizando durante anos! Vejo que é muito importante fomentarmos a prática da vela, é um esporte olímpico e para a cidade é fundamental a realização do esporte - disse Marcelo Magno, Prefeito de Arraial do Cabo.