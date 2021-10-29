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Com Vander Carioca e medalhista olímpica feminina, Brasileiro de Fut7 começa neste sábado

Prata em Atenas e Pequim, zagueira Tânia Maranhão defenderá o Nova Elite, clube do Rio de Janeiro...
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Publicado em 

29 out 2021 às 18:54

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 18:54

Crédito: Divulgação
O Campeonato Brasileiro de Fut7 começa neste sábado, na Arena Nacional, em São Paulo. Será a quarta edição da competição, com 20 equipes masculinas e 14 equipes femininas na disputa. No quesito individual, os grandes destaques da disputa serão o atacante e ex-pivô da seleção brasileira de futsal, Vander Carioca, que defenderá o Joinville (SC), e a ex-atleta da seleção brasileira feminina, Tânia Maranhão. Aos 47 anos, a duas vezes medalhista de ouro pan-americana e prata nos jogos olímpicos de Atenas e Pequim vestirá a camisa do Nova Elite (RJ).
A fase de grupos do torneio será disputada até a próxima segunda-feira. Os matas-matas, incluindo a final, serão na próxima terça. Entre os últimos campeões da disputa no masculino estão o Flamengo-RJ (2018), o Ceilandia-DF (2019) e o Resenha-PI (2020). Os campeões e vice-campeões garantirão vaga na próxima Copa Libertadores da modalidade.
- Montamos novamente uma grande estrutura para receber as delegações e temos certeza de que a competição, assim como aconteceu nas edições anteriores, será um grande sucesso. As melhores equipes da modalidade estão envolvidas outra vez na disputa e certamente irão proporcionar grandes e emocionantes espetáculos - disse o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers.

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