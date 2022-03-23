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Com Scooby entre concorrentes, prêmio para maiores ondas do Brasil chega à reta final de inscrições

Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes recebe cadastramento até o dia 28 de março...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 16:51

Publicado em 23 de Março de 2022 às 16:51

As inscrições podem ser feitas no site do prêmio: brasileirodeondasgrandes.com.br. Além dos atletas, fotógrafos e cinegrafistas que registraram os feitos também são premiados. Até a maior ‘vaca’ (tombo na linguagem dos surfistas) da atual temporada também ganha.
- O Ondas Grandes é como se o Prêmio Laures – considerado como o Oscar do Esporte mundial – para os atletas do mar. É uma excelente oportunidade para difundirmos ainda mais uma modalidade que vem crescendo no Brasil de maneira muito rápida ao longo dos anos. Isso sem contar na infinidade de imagens espetaculares que recebemos - afirmou Guilherme Braga, um dos idealizadores do projeto.
Nir Lander, vice-presidente de Pessoas & Gestão da Ocyan – patrocinador master do evento –, destaca a importância de ser parceiro do Ondas Grandes.
- Na Ocyan, costumamos dizer que o mar é nosso terreno. Nada mais justo do que apoiarmos um projeto que tenha o mar como foco, especialmente quando ele traz a reboque o incentivo ao esporte e o cuidado com o ecossistema marinho, que esbarram diretamente em ações gerais sociais e de meio ambiente da agenda ESG da Ocyan.
Crédito: FaltampoucosdiasparaofimdasinscriçõesdoPrêmioBrasileiroOcyandeOndasGrandes(Foto:TonyD'Andrea

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