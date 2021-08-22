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Com Romário capitão, Seleção Brasileira de goalball estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Veterano de 32 anos é o grande nome do Brasil na briga pelo ouro no Japão...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 19:07
Crédito: divulgação
Com o craque chamado Romário, assim como no futebol, a Seleção Brasileira de goalball estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), contra a Lituânia. Nesta primeira fase, o Brasil, comandado por Alessandro Tosim encara ainda Argélia, Japão e Estados Unidos
Quando o árbitro autorizar o primeiro arremesso e Romário estiver ao piso da arena Makuhari Messe, ele terá a oportunidade de experimentar um feito único nesta seleção: é o único do elenco com quatro participações paralímpicas.
Quando Romário nasceu, há 32 anos, ele recebeu uma homenagem do pai Almir, flamenguista, a um ídolo, curiosamente, do rival Vasco da Gama. Romário do goalball nasceu em Natal, acometido por uma retinose pigmentar, o que afetou a sua visão.
Começou no goalball em 2005. Três anos mais tarde, estava com a seleção na disputa dos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008. À época, o Brasil não era a potência dos dias atuais, e amargou a 11ª colocação, à frente apenas da Espanha. Quatro anos mais tarde o Brasil já disputava a final contra a Finlândia, em Londres 2012.
Nova função
Hoje atua como pivô, centralizado na quadra, uma função mais defensiva na estratégia da modalidade, mas ele tem a capacidade de flutuar para as alas, onde já brilhou e anotou muitos gols tanto pelos clubes em que atuou como pela própria seleção.
Desde 2018, Romário foi escolhido pelo técnico Tosim o capitão da equipe nacional, posição que há mais de uma década era ocupada por Alex Celente, o Gaúcho. Com a sabedoria que só a experiência traz ao atleta, Romário não se assusta com a tabela de jogos puxada na primeira fase e mantém o otimismo quanto à campanha nos Jogos Paralímpico de Tóquio.
- Jogos Paralímpicos não são fáceis, mas a gente sabe da capacidade da equipe brasileira e desses jogadores que estão aqui, vamos suar sangue para conseguir essa medalha de ouro inédita ao Brasil - comentou Romário.

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