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Com representantes de sete países, Copa Libertadores de Fut7 começa nesta quarta, no Rio de Janeiro

Nove equipes brasileiras brigam pelo título do maior torneio do continente sul-americano da modalidade, entre elas o Joinville, que conta com o craque Vander Carioca
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LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 19:10

Publicado em 23 de Março de 2022 às 19:10

A Copa Libertadores de Futebol 7 terá início nesta quarta-feira, na Arena CTGB, em Curicica, no Rio de Janeiro. Organizada pela Confederação Americana de Futebol 7 (CAF7), a competição conta com 24 equipes masculinas e 8 equipes femininas, que brigam pelo título mais importante do continente sul-americano da modalidade.Além das nove equipes brasileiras, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai também possuem representantes no torneio. Entre os clubes que defenderão nosso país, destaque para o Joinville, que conta com a presença do ex-jogador da seleção Brasileira de futsal, Vander Carioca.
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- Montamos uma excelente estrutura para receber equipes de todo continente e para proporcionar um grande espetáculo para quem for assistir aos jogos, seja na arena ou nas nossas redes sociais. O Brasil conta com grandes participantes, entre eles o Áurea, atual campeão brasileiro, mas as equipes estrangeiras vieram com o que há de melhor em seus países, o que eleva ainda mais o nível e importância da competição, sem dúvidas, hoje, a mais completa no que diz respeito ao envolvimento de clubes do continente - disse o diretor técnico da CAF7, Rodolfo Groetaers.
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As 24 equipes masculinas estão divididas em seis grupos, onde os dois primeiros colocados avançam à próxima fase. As finais, tanto do masculino, quanto do feminino, estão marcadas para o próximo domingo, entre 9h e 15h. Todas as informações do torneio, equipes envolvidas, tabela completa e links para a transmissão dos jogos ao vivo podem ser encontradas no site da CAF7 e no perfil oficial no Intagram.
Crédito: ACopaLibertadoresdeFutebol7teráinícionestaquarta-feiracom24equipesmasculinase8femininas(Divulgação

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