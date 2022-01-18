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Com reforço de velejadores olímpicos, barco brasileiro fica em terceiro no Circuito Rolex Atlântico Sul

+Bravíssimo contou com Gabriel Borges e Jorge Zarif na disputa da classe ORC B...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 21:07

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 21:07

Campeão da Semana de Vela de Ilhabela 2021, o +Bravíssimo segue em boa fase nas principais regatas do continente. No domingo, a equipe capixaba comandada por Luciano Secchinn ficou na terceira colocação da regata de abertura do Circuito Rolex Atlântico Sul. O veleiro do Espírito Santo contou com o reforço dos atletas olímpicos Gabriel Borges e Jorge Zarif, além de Alfredo Rovere, que fez parte do SSL Team Brazil.
- Com esses três atletas a bordo, a dinâmica do barco muda muito. A maior parte da equipe é amadora e com eles no time, não tem perda de tempo. Eles tem muito ritmo de regata e antecipam muito as ações - explicou Luciano Secchinn.
A prova teve 167 milhas, com largada em Buenos Aires, na Argentina, e chegada em Punta del Este, no Uruguai, uma distância quase semelhante à Santos-Rio.
O +Bravíssimo, que é um Felci 315, correu na classe ORC B contra 30 barcos da Argentina e Uruguai. A regra da IRC também valeu pontos para o campeonato! A largada ocorreu às 12h do sábado (15)
A equipe capixaba venceu em 2020 o Circuito. O evento conta com três regatas como a Buenos Aires-Punta, e as regatas costeiras e barla-sota no litoral uruguaio.
- Fomos muito bem na regata, em terceiro na ORCB e 12º na Geral. Nas últimas milhas, o vento acabou! Mas foi um resultado muito bom para nosso barco - disse Luciano Secchinn.
No geral quem ganhou a regata de abertura do Circuito Rolex foi o Katara e o Fita-azul foi o MAC, que é um Soto40.
As próximas provas serão realizadas durante a semana em Punta del Este.
O Brasil terá também os gaúchos do Criuola, que trouxeram um TP da Europa só para as regatas.
Crédito: +BravíssimoterminouemterceironoCircuitoRolexAtlânticoSul(Foto:ClaudioCambria

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