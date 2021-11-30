Com Pâmela, Rayssa, Pedro Barros e cia, Oi STU Open de skate agita o Rio

Os grandes nomes do skate nacional e internacional estão prontos para retornarem à Praça Duó, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Começa nesta quarta-feira o Oi STU Open Rio, maior campeonato de skate da América Latina que vai reunir mais de 100 atletas das categorias Street e Park.Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Pedro Barros, Dora Varella, Pedro Quintas, Luizinho, Yndiara Asp e Isadora Pacheco são atrações confirmadas. O evento também é um festival de cultura urbana e terá shows, exposições de arte, comida de rua e moda.

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O primeiro dia será marcado pela disputa final do STU On Tour, campeonato híbrido (online e digital) realizado pela primeira vez pela Plataforma STU. A partir de 13h35, as oito finalistas da modalidade street tomam conta da pista para a grande final. Já às 14h50 é a vez da disputa feminina de park. Na sequência, às 16h50 é a final masculina de Street e, encerrando o STU On Tour, às 18h20 os atletas de Park competem pelo título.

A quinta-feira será dedicada ao início das baterias eliminatórias masculinas das categorias Street e Park. A partir das 8h, as pistas estarão abertas para aquecimento dos atletas. A competição acontece até às 18h (street) e 15h (park). Ao todo, serão 72 atletas (48 masculino e 24 feminino) de cada modalidade que estarão na disputa pelo lugar mais alto do pódio. Para os skatistas da modalidade park, as eliminatórias e as semifinais serão realizadas em três voltas de 40 segundos cada, e as finais, 4 voltas de 40 segundos. Já para aqueles que competirão na modalidade street, as eliminatórias serão em 2 voltas de 45 segundos mais 4 manobras (serão somadas a maior nota da volta e as duas maiores notas das manobras).

O terceiro dia de evento (sexta-feira) começa com a pista de Street aberta para treinos pela manhã. A partir das 14h, os atletas da modalidade competem nas semifinais até às 17h45. Já para as skatistas de Park, o dia começa mais cedo, a partir das 8h, com treino livre, seguido do aquecimento para as baterias das semifinais. Ao todo, serão três baterias intercaladas.

As semifinais femininas de Street acontecem no sábado, dia 4, a partir das 9h40 com três baterias de competidoras. Os skatistas da mesma modalidade entram na pista a partir das 17h15 para treino livre. As semifinais da modalidade Park masculina também acontecem no sábado. A partir de 15h35, os atletas competem por uma vaga na final.

Domingo é o dia de conhecer os grandes campeões do Oi STU Open Rio. A partir das 11h haverá a disputa pelo campeão de paraskate. Serão 12 para atletas disputando o título nesta categoria. Às 13h15 acontece a final feminina de Park e, às 14h45 a final masculina de Park. Para os atletas de Street, a final masculina é às 16h15 e a feminina, às 18h05.

O Oi STU Open Rio chega fortalecido à sua quarta edição pela parceria com o Banco BV na apresentação do evento, uma marca que tem investido muito no potencial do skate. Além disso, a Oi, parceira do evento já em outras edições, segue com a assinatura de naming right e o evento tem ainda o patrocínio da TNT Energy Drink, apoio institucional da Riotur e da Prefeitura do Rio, além do apoio da New Era e Dropdead. O OI STU OPEN RIO é viabilizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Já o TikTok, plataforma de comunicação virtual, assina como media partner oficial.Como assistir

O público que quiser acompanhar de perto cada movimento das principais estrelas da cena poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla a partir desta terça-feira, dia 23 de novembro. Cada ingresso é individual e válido para apenas um dia. Pais podem retirar até dois ingressos para crianças menores de 12 anos. Mas para aqueles que, mesmo à distância, não querem perder a competição, a Plataforma STU fechou uma parceria inédita com o TikTok, plataforma global de entretenimento, que será responsável pela cobertura completa de todos os dias do evento. Além das manobras com narração e comentários exclusivos, os fãs da cultura urbana ainda poderão se divertir com os shows ao final de cada dia de disputa.