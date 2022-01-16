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Com ótimas manobras, Lucas Rabelo é o campeão da primeira etapa do STU Skate Street

Skatista se sagra campeão da etapa de Criciúma (SC) com 23.33 pontos neste domingo (16): 'Comecei o ano como eu gostaria, primeiro campeonato do ano e já ser campeão'...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 11:05

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 11:05

O skatista Lucas Rabelo não deu espaço para seus adversários na primeira etapa do STU Skate Street, realizada em Criciúma (SC). Com direito a manobras únicas excepcionais, o vice-campeão mundial abriu frente e iniciou o ano de 2022 campeão. Rebelo alcançou a pontuação de 23.23 neste domingo (16). Na primeira parte da final, Lucas tirou 5,92 e, posteriormente, tirou 6,19. Seu título foi encaminhado ao acertar linda manobra e chegar a 8,81, a melhor nota dos jurados.
Na última manobra, Lucas caiu, mas não perdeu o título. Em entrevista à Rede Globo, o skatista não escondeu sua euforia.
- Comecei o ano como eu gostaria, primeiro campeonato do ano e já ser campeão. É maravilhoso sentir o calor da galera. Começar o ano com chave de ouro é sensacional - declarou.
Lucas falou como tem sido seu período de treinamento.
- Eu venho focado no meu skate, buscando evolução, para ter oportunidade de ganhar campeonatos e estar sempre preparado. Consegui achar manobras diferentes, achar obstáculos legais para conseguir fazer as manobras -
Wilton Souza ficou em segundo lugar ao, na última das suas manobras, conseguir se recuperar. Já Eduardo Neves ficou na terceira colocação.
Crédito: 'Começaroanocomchavedeouroésensacional',disseLucasRabelo(Reprodução/TVGlobo

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