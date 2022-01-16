Com ótimas manobras, Lucas Rabelo é o campeão da primeira etapa do STU Skate Street

O skatista Lucas Rabelo não deu espaço para seus adversários na primeira etapa do STU Skate Street, realizada em Criciúma (SC). Com direito a manobras únicas excepcionais, o vice-campeão mundial abriu frente e iniciou o ano de 2022 campeão. Rebelo alcançou a pontuação de 23.23 neste domingo (16). Na primeira parte da final, Lucas tirou 5,92 e, posteriormente, tirou 6,19. Seu título foi encaminhado ao acertar linda manobra e chegar a 8,81, a melhor nota dos jurados.

Na última manobra, Lucas caiu, mas não perdeu o título. Em entrevista à Rede Globo, o skatista não escondeu sua euforia.

- Comecei o ano como eu gostaria, primeiro campeonato do ano e já ser campeão. É maravilhoso sentir o calor da galera. Começar o ano com chave de ouro é sensacional - declarou.

Lucas falou como tem sido seu período de treinamento.

- Eu venho focado no meu skate, buscando evolução, para ter oportunidade de ganhar campeonatos e estar sempre preparado. Consegui achar manobras diferentes, achar obstáculos legais para conseguir fazer as manobras -

Wilton Souza ficou em segundo lugar ao, na última das suas manobras, conseguir se recuperar. Já Eduardo Neves ficou na terceira colocação.