Com o conceito 'Tempo é Ritmo', 2ª edição do OFF Conecta é na terça (8)

Crédito: Esportista Karina Oliani é uma das participantes do evento multimídia do Canal OFF (Reprodução/ Instagram

Acontece nesta terça (8) de dezembro, a segunda edição do OFF Conecta, evento do Canal OFF que reúne personalidades que fazem a diferença em diversos segmentos para promover debates relevantes. Sob o tema "Tempo é Ritmo", as conversas serão pautadas pelo protagonismo do tempo neste novo momento, como ele dita o ritmo do mundo e direciona o olhar das pessoas.

O evento multiplataforma terá um formato híbrido e será online, gratuito e acessível ao público pelo site. Alguns palestrantes participarão remotamente e outros estarão em um espaço físico no Rio de Janeiro, com todo o protocolo de segurança necessário ao combate da pandemia da Covid-19.

O OFF Conecta acontece na data de aniversário do canal e vai das 14h às 18h35, com apresentação de Claudinha Gonçalves e Thiago Vinhal.

Monja Coen, Ailton Krenak, Karina Oliani e Fernando Fernandes participam de palestras temáticas, o "OFF Talks". Monja Coen falará sobre como o mundo passa por um momento em que as decisões individuais possuem grande impacto no bem-estar coletivo. Já Ailton fará um convite para o presente, mostrando que na pressa de viver reafirmando o futuro, não paramos para pensar no tempo em que vivemos. Karina discorrerá sobre o valor dos fracassos e como eles são necessários para se chegar ao topo. E Fernando falará sobre reconstrução e desconstrução, mostrando como é possível se transformar abandonando velhos hábitos e adquirindo novos.

As mesas redondas, chamadas Papo OFF, serão mediadas pelas jornalistas Sônia Bridi e Valéria Almeida. No Papo OFF com Sônia Bridi a jornalista recebe o jovem mobilizador do Morro do Alemão Raull Santiago e o engenheiro florestal Tasso Azevedo. Eles participam da mesa "Menos é Mais: Todo mundo pode ser sustentável?", realizada em parceria com a área de Valor Social da Globo. No Papo OFF mediado por Valéria com o triatleta Thiago Vinhal, o montanhista Gustavo Ziller e o psicanalista Christian Dunker o debate será sobre "Transformações no esporte". Valéria também fica com a mediação da conversa sobre "O verdadeiro significado da liberdade", com a empresária Luana Génot e as surfistas Erica Prado e Claudinha Gonçalves.

O OFF Conecta também contará com um workshop com Milla Monteiro sobre respiração, relaxamento e mindfulness e outro com Larissa Colombo sobre alimentação sustentável.

- Este ano foi totalmente alterado com a pandemia e nos encontramos obrigados a tomar um caminho diferente do usual. Se na primeira edição levamos as pessoas a se conectarem do lado de fora, no ‘olho no olho’, agora escolhemos convidá-las a mergulharem internamente. E o tempo possui um papel importante nesta jornada de autoconhecimento. Com essa segunda edição do OFF Conecta, queremos trazer diferentes pontos de vista sobre o tempo, nossa relação com ele e o motivo de termos essa necessidade de pensar no futuro, lembrar do passado e não viver o presente - diz Tatiana Costa, diretora do canal.

Além das palestras e mesas redondas no dia, o OFF Conecta também contempla ações antes e após o evento, além de uma programação especial e flashes ao vivo na TV.

Antes do evento e com o tema "Ritmo de Vida", o elenco do canal e convidados darão dicas práticas e rápidas em pílulas no Instagram do Canal OFF sobre Natureza (Ailton Krenak), Inspiração (Italo Ferreira), Alimentação (skatista Bob Burnquist), Corpo (Fernando Fernandes), Coragem (Maya Gabeira), Mente (Juliana Luna), Sustentabilidade (Giovanna Nader) e Transformação (Luana Génot).

Confira a programação completa no dia do OFF Conecta

14h - Abertura

14h10 - OFF Talk com Monja Coen - "Ficar parado também é ficar em movimento"

14h25 - Papo OFF - "Menos é Mais: Todo mundo pode ser sustentável?" - Em parceria com a área de Valor Social da Globo. Participação de Tasso Azevedo e Raull Santiago. Mediação de Sônia Bridi.

15h10 - Workshop Respira e Se Inspira com Milla Monteiro

15h40 - OFF Talk com Aílton Krenak - "Um convite para o presente"

16h - Papo OFF - "O Verdadeiro Significado da Liberdade" - Participação de Érica Prado, Luana Génot e Claudinha Gonçalves. Mediação de Valéria Almeida.

16h40 - OFF Talk com Fernando Fernandes - "Movimento que busca um autoconhecimento"

17h - Workshop Alimentação Sustentável com Larissa Colombo

17h30 - Papo OFF - "Transformações no esporte" - Participação de Thiago Vinhal, Christian Dunker e Gustavo Ziller. Mediação de Valéria Almeida.

18h15 - OFF Talk com Karina Oliani - "Ninguém fica mais de 10 minutos no cume do Everest"