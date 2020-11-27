Com nova montaria, João Victor Oliva registra seu primeiro índice olímpico

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O cavaleiro brasileiro João Victor Oliva, duas vezes medalha de bronze por equipes em Jogos Pan-Americanos, com sua nova montaria Escorial Horsecampline, lusitano de 11 anos, registrou nesta sexta-feira seu primeiro índice olímpico no Grand Prix no Internacional 3* Alter do Chão, em Portugal.

Com juri formando por Raphael Saleh, Elke Ebert, juizes de nível 5*, Freedy Leyman, Frederico Pinteus e Maarten van de Heijden, João e Escolarial Horsecampline fecharam com a média final de 71% de aproveitamento, sendo 71,1964% com Saleh e 70,761%, na avaliação de Ebert, resultado que lhe rendeu o 6º posto. A vitória foi do cavaleiro português João Miguel Torrão com Equador, 77,358%. De quebra, montando Feel Good VO, warmblood de 8 anos, João disputou a Medium Tour - Intermediate A/B - garantindo o 1º posto com 68,206%.

O índice mínimo de qualificação para os Jogos Olímpicos é 66% e precisa ser alcançado junto a um juiz de nível 5* e também na média final em dois eventos eventos distintos.

João monta o lusitano Escorial Horsecampline, de propriedade da Horsecampline de João Montavni Neto, há dois meses. O cavaleiro de 24 anos, que atualmente reside em Portugal, está entre os candidatos a uma vaga individual do Brasil nos Jogos Olímpicos de Toquio, postergados para o ano que vem.