Com Nory e astros olímpicos, eMuseu do Esporte lança novas galerias 3D

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A menos de um ano dos Jogos de Tóquio, o eMuseu do Esporte reúne estrelas olímpicas para o lançamento de suas próximas três galerias: Desporto Militar, Comitê Brasileiro do Esporte Master e Museu Internacional do Esporte. Transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube do projeto, o evento virtual acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 11h, e as galerias lançadas estarão no www.emuseudoesporte.com.br.

Um dos destaques será Bruno Schmidt, atleta da Marinha e medalha de ouro no vôlei de praia na Rio-2016. Quem também marcará presença é Yane Marques, do pentatlo moderno, que faturou o bronze em Londres-2012. Quatro anos depois, a representante do Exército foi escolhida em uma eleição popular para levar a bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio. A seleção do eMuseu terá, ainda, Arthur Nory, da Aeronáutica: o ginasta levou a torcida brasileira ao delírio ao ficar com a medalha de bronze no solo durante a Rio 2016. Outra personalidade esportiva da atualidade que participará do evento é Fabiana Murer, um dos maiores nomes do salto com vara no país.

Criado para eternizar a memória do esporte e seus atletas, o eMuseu reservou lugar de destaque para dois ídolos nacionais que marcaram seus nomes na história olímpica: o velocista Robson Caetano, medalha de bronze em Seul-1988 nos 200 metros rasos e bronze em Atlanta 1996 no 4x100 metros rasos; e o nadador Djan Madruga, bronze em Moscou 1980 no 4x200 metros livre.

Com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio – por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do Governo Estadual –, o eMuseu do Esporte proporciona uma experiência inovadora ao oferecer, de forma gratuita, um passeio imersivo em plataforma 3D. Durante o tour, os visitantes vão relembrar as glórias do Desporto Militar; rever ídolos do Comitê Brasileiro do Esporte Master; e se encantar com o Museu Internacional do Esporte, idealizado por Roberto Gesta e considerado a segunda maior coleção de relíquias olímpicas do mundo.

Para que a memória do nosso esporte seja conhecida também no exterior, as galerias serão lançadas com a opção em inglês. Quatro galerias já podem ser visitadas de forma gratuita no site emuseudoesporte.com.br: Confederação Brasileira de Basketball, Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Confederação Brasileira de Canoagem e Enel Distribuição Rio. O portal traz, ainda, uma seção colaborativa em 2D, onde o público pode criar sua própria coleção, postar fotos e vídeos que contem sua história no esporte.