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Com melhor do mundo em campo, Copa do Brasil de Futebol 7 começa nesta sexta, em Fortaleza

Atual campeão do Brasileiro e com o craque Vassoura no elenco, Resenha-PI é um dos favoritos para conquistar torneio em Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 17:58

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:58

Crédito: Divulgação/CF7 Brasil
Depois do Brasileirão, disputado no último mês em São Paulo, chegou a vez da bola rolar para a Copa do Brasil de Fut7. Ao todo, 32 clubes de 12 estados diferentes lutarão a partir desta sexta-feira pelo tão sonhado título da competição, que será sediada em Fortaleza.
Último campeão brasileiro e contando com Vassoura - melhor jogador do mundo de 2018 - no elenco, o Resenha-PI entra como um dos grandes favoritos na competição. Sport, ABC, América-RN, e Moto Clube correm por fora e podem surpreender na disputa. Esta será a terceira edição do torneio, que já teve Santos e Fortaleza como campeões, em 2017 e 2018, respectivamente.- O Brasileiro em São Paulo foi um enorme sucesso e agora chegou a vez da Copa do Brasil, competição que reúne o maior número de estados da modalidade. É um ano atípico por conta da pandemia, mas conseguimos nos adequar a todo protocolo e as equipes vieram em peso, reforçadas e prontas para dar um grande espetáculo - disse o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers.
A fase de grupos da Copa do Brasil será disputada entre sexta-feira e sábado. As 32 equipes estão divididas em 8 chaves, onde todos jogarão entre si. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase mata-mata. A grande final será disputada no domingo, às 14h30 (horário de Brasília).
Os jogos do Campo 4 serão transmitidos pelo Youtube da Confederação de Futebol 7 do Brasil, incluindo as semifinais e finais. Para saber mais sobre horários e fórmula de disputa acesse www.cf7brasil.com.br ou @cf7brasil no Instagram.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

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