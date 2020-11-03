Com Maya no júri, prêmio elege maiores ondas gigantes do país

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Mais de 150 das maiores e mais impressionantes ondas do país já estão inscritas para a terceira edição do Extreme Boardrides, surfadas em locais como Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Jaguaruna. O projeto tem como objetivo eleger e premiar as ondas grandes do país, surfadas dentro do período de um ano, através de fotos e vídeos das modalidades surfe, tow-in, kitesurf, bodyboard, stand up paddle e bodysurf, o famoso "surfe de peito".

- O Extreme Boardriders é um prêmio democrático e que possibilita que qualquer surfista em território nacional participar com chances iguais. Abrangemos tanto a temporada de ondas grandes no Norte e Nordeste do país como também na Região Sul e Sudeste - explica Eraldo Gueiros, idealizador do Extreme Boardriders.

A grande novidade para 2020 é a parceria com a LOLA Cosmetics, que entra como marca patrocinadora oficial das Categorias Femininas com o objetivo de incentivar as mulheres que se desafiam em situações extremas na natureza. Com essa parceria, a organização do evento conseguiu realizar algo previsto desde a primeira edição, a equiparação dos prêmios nas categorias masculina e feminina.

A participação da LOLA não é somente financeira. A marca também irá oferecer uma passagem para Nazaré, em Portugal, para os vencedores da categoria Onda do Ano. Além disso, em conjunto com a organização e a Interoceanica, irá promover um workshop de ondas grandes exclusivo para mulheres. O intuito é disponibilizar ferramentas essenciais para o desenvolvimento da modalidade no universo feminino, permitindo que mais mulheres se sintam confortáveis em desafiar e superar seus limites.

O evento irá oferecer mais de R$ 20.000,00 em premiação e conta com as seguintes categorias principais, tanto no masculino quanto no feminino: Onda do Ano, Maior Onda na Remada Surf e Melhor Onda de Bodyboard. Também serão premiadas as Melhores Ondas de Kitewave, SUP e Bodysurf, além da Maior Vaca do Ano. Os fotógrafos e cinegrafistas que registraram o momento também são contemplados na premiação.

A categoria Onda do Ano premia a onda grande mais impactante e bem surfada da temporada e é aberta a qualquer forma de esporte de prancha nas ondas. As cinco melhores ondas por categoria serão selecionadas e apresentadas ao público após o encerramento do período de envio das imagens, no dia 10 de novembro. Elas serão votadas por um grupo de jurados especializados junto ao voto popular das ondas mais votadas. Os vencedores só serão conhecidos no dia da premiação, em 13 de novembro.

Além do voto popular com as ondas mais comentadas nas redes sociais, cinco profissionais respeitados da comunidade de ondas grandes fazem parte do júri:

Maya Gabeira - Surfista Brasileira diversas vezes campeã mundial de ondas grandes e recordista de maior onda surfada por uma mulher no Guiness

Taiu Bueno - Lenda do surfe brasileiro e membro respeitado na comunidade de ondas grandes

Rico de Souza - Empresário e pioneiro do surfe no país

Eraldo Gueiros - Idealizador do projeto e surfista campeão de ondas grandes reconhecido internacionalmente

Rosaldo Cavalcanti - Jornalista e produtor especializado em surfe e ex-surfista profissionalCritérios de Julgamento

Os maiores prêmios de ondas usam técnicas que estimam a altura da onda em relação à altura conhecida do surfista, enquanto calcula a distorção causada pelo ângulo da foto e pelo tamanho da lente. Os juízes das divisões subjetivas são instados a considerar o desempenho sustentado durante todo o percurso - incluindo a qualidade e quantidade geral do desafio ou posições críticas alcançadas e avaliar a habilidade do surfista em uma situação desafiadora, apresentado puramente pela forma única de uma onda em particular.