Com Martine e Kahena, vela brasileira disputa tradicional competição na Espanha

Os velejadores brasileiros iniciaram nesta segunda-feira a disputa da 51ª edição do Troféu S.A.R Princesa Sofía, em Palma de Maiorca, na Espanha. O país conta com 12 representantes nas classes 49erFX, ILCA, iQFoil, Nacra 17 e 470 misto, todas categorias confirmadas no calendário olímpico de Paris 2024. A competição espanhola conta com mais de 700 equipes representando mais de 50 nações de todo o mundo. O primeiro dia de competição começou com ventos instáveis de até 18 nós e frio, que chegou a bater 6 graus com sensação térmica ainda menor, o que não é comum para o período nas Ilhas Baleares.

O time brasileiro na Espanha terá atletas que estão entre os melhores em suas respectivas categorias. As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze estão em segundo no ranking e estreiam apenas na terça-feira (5) na 49erFX.

Em Palma de Maiorca, Martine e Kahena são acompanhadas de perto pelo novo treinador espanhol Pepe Lis como líder do projeto, dando continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo também espanhol Javi Torres. O objetivo da dupla e da comissão técnica é testar os novos equipamentos para a temporada na 49erFX.

- Estamos ansiosas para esse primeiro campeonato de peso, para descobrir como está indo a flotilha. As duplas mudaram muito. Palma é um campeonato muito tradicional e com ampla participação. Mas em nível vai ser uma incógnita com a mudança das adversárias, de saber quem vai estar ali pela frente. Vemos muitas duplas investindo horas de treino - comentou Martine Grael.

> Paulo André vence a prova do líder do BBB e fatura premiação equivalente a 4,5 anos de Bolsa Atleta

Já Mateus Isaac, terceiro do planeta na iQFoil, correu regatas nesta segunda-feira (4) e ocupa o sétimo lugar.

- Fazia tempo que não competia com tanto frio. Estava entre 9 e 10 graus de temperatura, com uma sensação de até menos por conta do vento. Comecei caindo na regata, por conta de uma rajada de 35 nós. Já na segunda comecei melhor e terminei na sexta colocação e a última finalizei na quarta colocação - disse Mateus Isaac, que foi campeão da etapa de Cádiz, também na Espanha, da iQFoil World Series.

Na versão feminina da iQFoil, o Brasil conta com Bruna Martinelli e Giovanna Prada na raia espanhola. Bruna está em 44º e Giovanna, de 20 anos, que faz sua estreia no tradicional evento, se encontra em 12º. Os velejadores da prancha são acompanhados pelo medalhista olímpico Bruno Prada.

- Muito frio, muito vento! Foi um primeiro dia bem desafiador e estou feliz com meu resultado. Todas as melhores do mundo estão aqui. Ainda tenho cinco dias de regatas e espero continuar velejando bem - contou Giovanna Prada.

No 470 misto, os gaúchos Rodrigo Duarte e Ana Barbachan são acompanhados de perto por Juliana Duque e Rafael Martins, que recentemente ganharam o Brasileiro de Snipe, classe semelhante ao 470.

Na ILCA 6, Julia Carreirão, de 17 anos, faz também sua estreia em uma etapa do circuito olímpico representando o Brasil, assim como João Siemsen e Marina Arndt, que também faz sua estreia neste evento na NACRA. O gerente técnico Juan Sienra supervisiona tecnicamente junto com o coordenador técnico Torben Grael o grupo brasileiro no evento espanhol.

- Destacamos a grande renovação brasileira de nomes nas categorias olímpicas, com uma forte presença de vários atletas que vêm dos programas de vela jovem da CBVela - Confederação Brasileira de Vela. Tivemos um bom primeiro dia de competição para as categorias 470 misto e iQFoil, mas que foi duro pelo frio e com ventos fortes - explicou Juan Sienra.

- Estamos muito felizes de ver uma renovação nas categorias olímpicas e com várias atletas femininas sub-23 fazendo sua estreia neste tradicional evento. Isso é um excelente indicador que o rumo de nosso programa de vela jovem está no caminho certo.Atletas em Palma de Maiorca

Martine Grael e Kahena Kunze | 49er FXJulia Carreirão | ILCA 6Mateus Isaac | iQFoil MGiovanna Prada | iQFoil FBruna Martinelli | iQFoil FJoão Siemsen e Marina Arndt | Nacra 17Rodrigo Duarte e Ana Barbachan | 470 mistoJuliana Duque e Rafael Martins | 470 misto