Com mais de 30 eventos na semana, NSports transmite diversos modalidades

A agenda semanal da NSports conta com diversos campeonatos e dezenas de eventos esportivos ao vivo para o amante do esporte nacional. A plataforma transmite dois torneios de futebol – Campeonatos Paranaense e Catarinense – e três de vôlei – Superliga Masculina e Superliga Feminina.O Campeonato Paranaense está presente na tela da NSports com a exibição de 12 partidas nesta rodada. Entre todos esses duelos emocionantes que valem vaga para a fase de mata-mata da competição, o embate que envolve Cianorte e Operário se destaca na disputa pela ponta da tabela. O confronto acontece neste domingo (13), às 15h40, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay.
O Campeonato Catarinense aparece com a transmissão de 11 jogos. Os embates são válidos pela 6ª e 7ª rodada do torneio estadual. O clima esquenta dentro da competição, pois mais da metade da etapa de classificação está ficando para trás. O clássico entre Chapecoense e Figueirense marca o duelo mais aguardado. O jogo acontece neste domingo (13), às 19h40, na Arena Condá, em Chapecó-SC.
A NSports exibe três campeonatos de vôlei. Nesta semana, a plataforma transmite, pelo masculino, a Superliga e a Superliga B. Por outro lado, no feminino, veremos a Superliga. O destaque da rodada da Superliga Masculina vai para o embate entre APAN ELEVA x Vôlei Renata. O embate será realizado nesta quarta-feira (09), às 19h40, no Ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau-SC.
Fechando a semana de muitos eventos e duelos, a Superliga Feminina comparece na NSports com a exibição de três jogos. Unilife Maringá e Dentil/Praia Clube fazem o embate mais agitado. A equipe mandante ocupa a 10ª posição e vai com tudo para se distanciar da zona do rebaixamento. A equipe visitante lidera a competição e busca se manter na ponta da tabela. O jogo ocorre nesta sexta-feira (11), no Ginásio Chico Neto, em Maringá-PR.
Para ter acesso aos eventos da semana, o fã de esporte deve acessar o site ou baixar o aplicativo que está disponível nas versões Android e IOS.Quarta, 09/02
Montes Claros América Vôlei x Azulim/ Gabarito/ Uberlândia – 18h40 – Superliga Masculina
Vedacit Vôlei Guarulhos x Farma Conde Vôlei/ São José – 18h40 – Superliga Masculina
Concórdia x Hercílio Luz – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Londrina x Coritiba – 18h40 – Campeonato Paranaense
Maringá x Cianorte – 18h40 - Campeonato Paranaense
APAN ELEVA x Vôlei Renata – 19h40 - Superliga Masculina
Sesi-SP x Goiás Vôlei – 20h40 - Superliga Masculina
Brusque x Avaí – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort
Joinville x Chapecoense – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort
FC Cascavel x Paraná Clube – 21h10 - Campeonato Paranaense
Quinta, 10/02
Próspera x Juventus – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Azuriz x União – 18h10 - Campeonato Paranaense
Operário x São Joseense – 18h40 - Campeonato Paranaense
Figueirense x Marcílio Dias – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Athletico x Rio Branco – 21h10 - Campeonato Paranaense
Sexta, 11/02
Itambé Minas x Curitiba Vôlei – 16h40 - Superliga Feminina
Unilife Maringá x Dentil/ Praia Clube – 18h40 - Superliga Feminina
Brasília Vôlei x Barueri Volleyball Club – 19h40 - Superliga Feminina
Sábado, 12/02
Goiás Vôlei x Farma Conde Vôlei/ São José – 15h40 - Superliga Masculina
Avaí x Joinville – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
JF Vôlei x Vôlei Futuro/ Araçatuba – 17h50 – Superliga B Masculina
Paraná Clube x Londrina – 18h40 - Campeonato Paranaense
Vôlei Funvic x Azulim/ Gabarito/ Uberlândia – 20h10 - Superliga Masculina
Domingo, 13/02
São Joseense x Maringá – 15h10 - Campeonato Paranaense
Cianorte FC x Operário – 15h40 - Campeonato Paranaense
União x Rio Branco – 15h40 - Campeonato Paranaense
Marcílio Dias x Concórdia – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Próspera x Barra – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Hercílio Luz x Camboriú – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Coritiba x FC Cascavel – 18h10 - Campeonato Paranaense
Montes Claros América Vôlei x APAN ELEVA – 18h40 - Superliga Masculina
Juventus x Brusque – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Azuriz x Athletico – 19h40 - Campeonato Paranaense
Chapecoense x Figueirense – 19h40 - Campeonato Catarinense Fort