Com mais de 30 eventos na semana, NSports transmite diversos modalidades

A agenda semanal da NSports conta com diversos campeonatos e dezenas de eventos esportivos ao vivo para o amante do esporte nacional. A plataforma transmite dois torneios de futebol – Campeonatos Paranaense e Catarinense – e três de vôlei – Superliga Masculina e Superliga Feminina.O Campeonato Paranaense está presente na tela da NSports com a exibição de 12 partidas nesta rodada. Entre todos esses duelos emocionantes que valem vaga para a fase de mata-mata da competição, o embate que envolve Cianorte e Operário se destaca na disputa pela ponta da tabela. O confronto acontece neste domingo (13), às 15h40, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay.

O Campeonato Catarinense aparece com a transmissão de 11 jogos. Os embates são válidos pela 6ª e 7ª rodada do torneio estadual. O clima esquenta dentro da competição, pois mais da metade da etapa de classificação está ficando para trás. O clássico entre Chapecoense e Figueirense marca o duelo mais aguardado. O jogo acontece neste domingo (13), às 19h40, na Arena Condá, em Chapecó-SC.

A NSports exibe três campeonatos de vôlei. Nesta semana, a plataforma transmite, pelo masculino, a Superliga e a Superliga B. Por outro lado, no feminino, veremos a Superliga. O destaque da rodada da Superliga Masculina vai para o embate entre APAN ELEVA x Vôlei Renata. O embate será realizado nesta quarta-feira (09), às 19h40, no Ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau-SC.

Fechando a semana de muitos eventos e duelos, a Superliga Feminina comparece na NSports com a exibição de três jogos. Unilife Maringá e Dentil/Praia Clube fazem o embate mais agitado. A equipe mandante ocupa a 10ª posição e vai com tudo para se distanciar da zona do rebaixamento. A equipe visitante lidera a competição e busca se manter na ponta da tabela. O jogo ocorre nesta sexta-feira (11), no Ginásio Chico Neto, em Maringá-PR.

Para ter acesso aos eventos da semana, o fã de esporte deve acessar o site ou baixar o aplicativo que está disponível nas versões Android e IOS.Quarta, 09/02

Montes Claros América Vôlei x Azulim/ Gabarito/ Uberlândia – 18h40 – Superliga Masculina

Vedacit Vôlei Guarulhos x Farma Conde Vôlei/ São José – 18h40 – Superliga Masculina

Concórdia x Hercílio Luz – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Londrina x Coritiba – 18h40 – Campeonato Paranaense

Maringá x Cianorte – 18h40 - Campeonato Paranaense

APAN ELEVA x Vôlei Renata – 19h40 - Superliga Masculina

Sesi-SP x Goiás Vôlei – 20h40 - Superliga Masculina

Brusque x Avaí – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort

Joinville x Chapecoense – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort

FC Cascavel x Paraná Clube – 21h10 - Campeonato Paranaense

Quinta, 10/02

Próspera x Juventus – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort

Azuriz x União – 18h10 - Campeonato Paranaense

Operário x São Joseense – 18h40 - Campeonato Paranaense

Figueirense x Marcílio Dias – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Athletico x Rio Branco – 21h10 - Campeonato Paranaense

Sexta, 11/02

Itambé Minas x Curitiba Vôlei – 16h40 - Superliga Feminina

Unilife Maringá x Dentil/ Praia Clube – 18h40 - Superliga Feminina

Brasília Vôlei x Barueri Volleyball Club – 19h40 - Superliga Feminina

Sábado, 12/02

Goiás Vôlei x Farma Conde Vôlei/ São José – 15h40 - Superliga Masculina

Avaí x Joinville – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

JF Vôlei x Vôlei Futuro/ Araçatuba – 17h50 – Superliga B Masculina

Paraná Clube x Londrina – 18h40 - Campeonato Paranaense

Vôlei Funvic x Azulim/ Gabarito/ Uberlândia – 20h10 - Superliga Masculina

Domingo, 13/02

São Joseense x Maringá – 15h10 - Campeonato Paranaense

Cianorte FC x Operário – 15h40 - Campeonato Paranaense

União x Rio Branco – 15h40 - Campeonato Paranaense

Marcílio Dias x Concórdia – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort

Próspera x Barra – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort

Hercílio Luz x Camboriú – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort

Coritiba x FC Cascavel – 18h10 - Campeonato Paranaense

Montes Claros América Vôlei x APAN ELEVA – 18h40 - Superliga Masculina

Juventus x Brusque – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Azuriz x Athletico – 19h40 - Campeonato Paranaense

Chapecoense x Figueirense – 19h40 - Campeonato Catarinense Fort