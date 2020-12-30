Com maioria feminina, CBVela anuncia a nova comissão de atletas

Crédito: Luhan Grolla / YCP

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) anunciou a nova comissão de atletas da Vela para o ciclo 2021-2024, com maioria feminina. Os seis nomes são: Ana Barbachan, Bruna Martinelli, Bruno Prada, Gabriela Nicolino, Patrícia Freitas e Ricardo Winicki.

A Comissão de Atletas é a principal instância de representação dos velejadores dentro da CBVela e conta com a participação na Assembleia Geral (poder máximo da confederação) e no Conselho Técnico da Vela. Sua formação garante representação na elaboração de regulamentos de competições, definição de critérios de apoio aos atletas, além de orientação sobre as definições dos níveis técnicos de cada classe.

A nova comissão traz uma composição de maioria feminina, representa um movimento de descentralização da região sudeste e ainda tem maior representatividade para o windsurf.