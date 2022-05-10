Com Leal e campeões da Superliga pelo Sada Cruzeiro, Renan anuncia novos convocados para a Seleção

Campeão da Superliga masculina de vôlei no último domingo pela sétima vez, o Sada Cruzeiro teve três nomes convocados por Renan Dal Zotto para a Seleção Brasileira masculina, nesta terça-feira: o levantador Cachopa, o ponta Rodriguinho e o central Isac. Além deles, foi chamado o ponteiro Leal, do Modena, que ganhou dias de folga para visitar a família em Cuba.

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O quarteto é esperado para os treinamentos em Saquarema na próxima semana. Entre eles, Leal foi titular nos Jogos Olímpicos de Tóquio, enquanto Cachopa e Isac eram reservas. Já Rodriguinho volta a ganhar uma oportunidade após se destacar na Superliga.

Com eles, passam a ser 22 jogadores convocados. Vale lembrar que outro nome certo, o ponteiro Lucarelli, segue em ação pelo Civitanova, da Itália.

O anúncio do quarteto foi feito nas redes sociais da CBV por Tande, ponta da Seleção Brasileira na conquista do ouro em Barcelona-92. A CBV está usando a efeméride dos 30 anos da competição para convidar ex-atletas para o anúncio. No feminino, a conquista do ouro em Londres-2012, que completará dez anos, é usada como homenagem para ex-jogadoras anunciarem os nomes escolhidos por José Roberto Guimarães.