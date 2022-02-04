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Com grande atuação de Nathan Chen, Estados Unidos lideram patinação artística nas Olimpíadas de Inverno

Atleta americano brilhou, fez a melhor pontuação da carreira e levou os Estados Unidos a liderarem o primeiro dia da patinação artística nos Jogos Olímpicos
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Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:43
Nesta sexta-feira, Nathan Chen foi o protagonista do primeiro dia de patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. O americano tricampeão mundial fez sua melhor apresentação no individual masculino (111.71 pontos) e liderou os Estados Unidos no evento por equipes.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
Nos últimos Jogos de Inverno (PyeongChang 2018), Nathan Chen não teve uma atuação tão brilhante. O atleta ficou em 17º colocado no programa curto e, mesmo com uma boa apresentação no programa longo, ficou fora do pódio. O americano saiu com a medalha de bronze no evento por equipes.
- Como vimos desde 2018, mesmo que alguém não apresente o seu melhor, temos uma equipe incrivelmente forte para segurar a onda. Certamente é o caso desta vez. Estou feliz de ter feito a minha parte e de ter patinado o melhor que podia - declarou Nathan Chen.
Os Estados Unidos também lideraram a prova de dança no gelo (dança rítmica). Madison Hubbell e Zachary Donohue pontuaram 86.56 e ficaram acima dos favoritos Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, que pertencem ao Comitê Olímpico Russo.
Enquanto na modalidade de programa curto de pares, foi a vez dos chineses liderarem. Sui Wenjing e Han Cong fizeram uma pontuação de 82.83 e superaram, os também favoritos do Comitê Olímpico Russo, Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov.
> Luzes, beleza e emoção dão o tom da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
Com as modalidades disputadas até aqui (individual masculino, dança no gelo e patinação de duplas), o ranking do primeiro dia da patinação artística ficou:
1º - Estados Unidos: 28 pontos2º - Comitê Olímpico Russo: 26 pontos3º - China: 21 pontos4º - Japão: 20 pontos5º - Itália: 18 pontos
Os Estados Unidos lideram a competição por equipes da patinação artística ao final do primeiro dia, com 28 pontos. Porém, o Comitê Olímpico Russo pode reagir, já que as apresentações do individual feminino ainda serão disputadas e suas atletas são consideradas as favoritas.
Crédito: AmericanoNathanChenlideraEstadosUnidosnosJogosOlímpicosdePequim2022(Foto:Anne-ChristinePOUJOULAT/AFP

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