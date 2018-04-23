Com goleada, Tritões vence Macaé em amistoso preparatório para o Brasileiro

O amistoso que aconteceu neste domingo (22) entre o time capixaba Tritões e o Macaé, do Rio de Janeiro, terminou com um placar de 38 a 8. Muitos torcedores passaram pelo estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, para assistir ao jogo, segundo membros da diretoria da equipe, que agora se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O Tridente estreia na competição nacional diante do Galo FA, no dia 21 de julho, no Espírito Santo.

Tritões venceu com facilidade o Macaé Crédito: Léo Silveira

Além do bom placar construído, o jogo também foi importante para resgatar jogadores conhecidos dentro do clube. O wide receiver Danilo Sá e o cornerback Junis Bozetti, que ficaram de fora da última temporada da equipe por questões pessoais e lesão, respectivamente, voltaram a vestir o manto laranja. Outra grata surpresa foi a estreia de Rafael Ximenes jogando como quarterback - antes ele atuava como tight end. Richard Monequi, que estava no JF Imperadores, também está de volta ao Tritões.

Quanto à estreia no Brasileiro da modalidade, a preparação tem sido intensa e a expectativa, grande. É o que afirma o diretor executivo do clube, Raul Marques.