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Força máxima

Com goleada, Tritões vence Macaé em amistoso preparatório para o Brasileiro

A partida amistosa que aconteceu na manhã deste domingo (22), no Gil Bernardes, em Vila Velha, resultou em um placar de 38 a 8 para os capixabas

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 17:59
O amistoso que aconteceu neste domingo (22) entre o time capixaba Tritões e o Macaé, do Rio de Janeiro, terminou com um placar de 38 a 8. Muitos torcedores passaram pelo estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, para assistir ao jogo, segundo membros da diretoria da equipe, que agora se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O Tridente estreia na competição nacional diante do Galo FA, no dia 21 de julho, no Espírito Santo.
Tritões venceu com facilidade o Macaé Crédito: Léo Silveira
Além do bom placar construído, o jogo também foi importante para resgatar jogadores conhecidos dentro do clube. O wide receiver Danilo Sá e o cornerback Junis Bozetti, que ficaram de fora da última temporada da equipe por questões pessoais e lesão, respectivamente, voltaram a vestir o manto laranja. Outra grata surpresa foi a estreia de Rafael Ximenes jogando como quarterback - antes ele atuava como tight end. Richard Monequi, que estava no JF Imperadores, também está de volta ao Tritões.
Quanto à estreia no Brasileiro da modalidade, a preparação tem sido intensa e a expectativa, grande. É o que afirma o diretor executivo do clube, Raul Marques.
"Os atletas já são figuras conhecidas dos torcedores do Tritões e todos eles já possuem uma certa identificação com a história do clube. Por essas e outras, nossa intenção é justamente resgatar a força do Tritões e repatriar pessoas que têm amor pelo time. Queremos continuar fortalecendo a equipe, pois nossa intenção é realmente irmos em busca do bicampeonato brasileiro", afirmou Raul Marques.

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