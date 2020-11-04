Com Glenda e Cafu em live, Centauro inaugura loja na Avenida Paulista

Crédito: Live vai trazer desconto de 20% em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro (Imagem: Divulgação

A loja de materiais esportivos Centauro vai inaugurar sua 200ª unidade. Trata-se da primeira unidade de rua da rede, que ficará na Avenida Paulista. Para marcar a abertura, a companhia investe no formato Shop Streaming, um evento virtual, nesta quinta-feira, com transmissão em tempo real, apresentado por Glenda Kozlowski e com a participação do capitão do penta mundial da Seleção Brasileira, Cafu. A live começará às 20h (de Brasília).

O consumidor terá até duas horas de entretenimento, conteúdo, acesso a produtos exclusivos e ofertas, além de poder ajudar ONGs que transformam vidas por meio do esporte. A transmissão acontecerá no perfil da Centauro no Facebook (https://fb.me/e/1zsCT4AjP). Além de Glenda Kozlowski e Cafu, um time de personalidades foi escalado para revelar a nova loja: farão parte da live a jogadora da Seleção Andressinha, os atletas olímpicos Solonei e Adriana, os influenciadores Os Banheiristas, Futliga e Tênis Certo e a fundadora da Wondersize, Amanda Momente, entre outros.

Com 2.145 m², a loja na Avenida Paulista é a quinta maior da rede no país e a 55ª dentro do modelo G5: formato que proporciona experiência, informações e serviços personalizados ao cliente. A Centauro é, atualmente, a maior da América Latina no segmento de artigos esportivos.

A nova loja não estará aberta para o público no momento da live. A unidade receberá consumidores a partir das 10h de sexta-feira.

- A Paulista é um ícone de São Paulo, tanto do ponto de vista cultural quanto de negócios. Levar para o coração da cidade o nosso novo modelo, que já é vencedor e tem crescido acima da média quando comparado ao modelo anterior, é um movimento muito importante - afirmou Gustavo Furtado, diretor executivo da Centauro.

Durante a transmissão, o cupom LIVECENTAURO vai garantir um desconto de 20% em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, no site www.centauro.com.br. Um QR Code, disponibilizado na tela da live, vai direcionar os espectadores interessados para a página de compra. Ou seja, o consumidor poderá adquirir simultaneamente os itens exibidos ao vivo na programação.