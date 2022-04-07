Com força máxima, Seleção Brasileira é convocada para o Campeonato Pan-Americano de judô

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) definiu a Seleção que representará o Brasil no Campeonato Pan-Americano e da Oceania, que acontecerá em Lima, no Peru, nos dias 15, 16 e 17 de abril. A disputa continental distribui até 700 pontos no Ranking Mundial e a seleção brasileira contará com sua força máxima. A campeã olímpica Rafaela Silva é uma das atrações.> Stephen Curry não está interessado em jogar com LeBron

O Pan de judô acontecerá duas semanas após a campanha do Brasil no Grand Slam da Turquia, onde a equipe conquistou um ouro, uma prata e três bronzes. Oevento foi fundamental para a formação da equipe, definindo os líderes do ranking adaptado da CBJ utilizado como critério principal para a convocação.

Além dos sete titulares de cada gênero, a CBJ convocou também mais quatro atletas, “dobrando” as categorias 66kg, 81kg, 57kg e 70kg. O peso-pesado Juscelino Nascimento Jr reforçará a categoria na competição por equipes mistas.Além dos países integrantes do continente americano, neste ano, participarão também países da Oceania, como Austrália, Nova Zelândia, Samoa e Fiji.

Dos 19 atletas convocados, cinco são estreantes em Pan-Americanos: o ligeiro Ryan Conceição (60kg) e a peso médio Luana Oliveira (70kg), que também lutarão o Pan Júnior, no dia 10; a peso leve Jéssica Lima (57kg), que conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Antalya; o peso médio Vinícius Panini (81kg), que foi sétimo colocado no Grand Slam de Tel Aviv; e a peso ligeiro Amanda Lima (48kg).Veteranos defendem de título

Da equipe atual, Willian Lima (66kg), Guilherme Schimidt (81kg), Rafael Silva (+100kg), Larissa Pimenta (52kg), Ketleyn Quadros (63kg) e Beatriz Souza (+78kg) chegarão à Lima como atuais campeões e tentarão defender o título continental.Confira a convocação da Seleção Brasileira

Masculina60kg - Ryan Conceição66kg - Eric Takabatake66kg - Willian Lima73kg - Daniel Cargnin81kg - Guilherme Schimidt81kg - Vinicius Panini90kg - Rafael Macedo100kg - Rafael Buzacarini+100kg - Juscelino Nascimento Jr.+100kg - Rafael Silva

Feminina48kg - Amanda Lima52kg - Larissa Pimenta57kg - Jéssica Lima57kg - Rafaela Silva63kg - Ketleyn Quadros70kg - Luana Carvalho70kg - Maria Portela78kg - Mayra Aguiar+78kg - Beatriz Souza