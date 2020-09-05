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Com flexibilização, praticantes aumentam procura por pré-treinos

Mercado de suplementos apresenta novidade para o pré-treino...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 09:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 09:15
Crédito: Atividades físicas estão voltando à normalidade (Divulgação
A flexibilização das medidas de segurança contra o coronavírus, aliada a um maior conhecimento mundial sobre a doença, tem levado muitos praticantes de atividades físicas a retornarem às academias e aos treinamentos de alta intensidade. No entanto, superar o longo período afastado é um desafio maior do que parece. Não só para o corpo como também para a mente. Segundo dados recentes, quase metade dos brasileiros engordaram durante a pandemia. Seja por uma piora nos hábitos alimentares ou a falta de exercícios, fato é que "quilinhos a mais" podem ser um grande obstáculo na retomada de uma rotina mais saudável. Por isso, muitas pessoas têm recorrido aos suplementos alimentares na busca por uma ajuda extra nesse retorno. O preferido do momento são os pré-treinos, compostos em sua maioria por substâncias neuroestimulantes que melhoram o desempenho, a concentração, diminuem a sonolência e retardam a fadiga muscular. Os produtos são uma boa opção como fonte de energia rápida e duradoura e auxiliar no desempenho dos treinos, já que normalmente são absorvidos em um curto espaço de tempo pelo organismo. - É importante que a refeição logo antes do treinamento forneça energia e também não retarde o esvaziamento gástrico, dando preferência sempre a alimentos de fácil ingestão e absorção. Mas o grande problema é nem sempre isso é possível já que a rotina de muitas pessoas é corrida demais. Por isso, considero sempre os pré treinos nas dietas de atletas ou pessoas muito ocupadas que querem treinar pesado. Aliados a uma boa alimentação, esses produtos são capazes de proporcionar a energia que o corpo precisa e trazer resultados muito satisfatórios - explica a nutricionista esportiva Luciana Sampaio, da Life Fisio. Essa é justamente uma das propostas do BAD SEED, novo pré-treino da Darkness, em marca de suplementos nutricionais especializada produtos para melhora da performance, especialmente os treinos de musculação. Bad Seed desenvolvido para atletas e praticantes de atividades físicas de alta intensidade. Com uma fórmula à base de cafeína, taurina e palatinose, o composto promete um maior foco e um ganho de energia gradual durante todo o treino, o que possibilita um rendimento intenso durante toda a atividade. - Bad Seed é um pré-treino composto ingredientes que juntos resultam na melhora do desempenho durante os treinos porque fornecem energia muscular, aumento de força, redução da fadiga, ação neuroestimulante, mais foco e concentração durante a prática da atividade física, principalmente os treinos de força, como a musculação. A musculação é pratica mais importante para aumento de massa muscular, mas também apresenta diversos benefícios como: fortalecimento muscular, aumento da densidade óssea, auxilia queima de gordura e definição corporal - conta Daniela Mortoni, gerente de produtos da marca. Apesar dos inúmeros efeitos positivos dos pré-treinos, os mesmos não devem ser consumidos em excesso, especialmente, por pessoas com problemas estomacais podendo causar refluxo, gastrite e úlcera. Também é contraindicado o consumo por hipertensos e cardiopatas podendo causar taquicardia.

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