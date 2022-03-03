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Com fase decisiva dos estaduais, NSports transmite 21 eventos esportivos

Campeonato Catarinense tem drama de grande podendo ser rebaixado e no PAranaense a disputa é pelo topo da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 19:10

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:10

A NSports, primeira plataforma de streaming esportivo brasileira, exibe 21 eventos esportivos ao vivo em sua agenda da semana. As partidas são válidas por seis grandes torneios de duas modalidades esportivas. No futebol, haverá jogos do Campeonato Paranaense e do Campeonato Catarinense. Já no vôlei, por sua vez, serão transmitidos a Superliga Masculina e Feminina, a Superliga B Masculina e Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino.
Nesta semana, a NSports transmite a última e decisiva rodada dos campeonatos Paranaense e Catarinense. Na competição do Paraná, todos os embates estão marcados para às 16h de domingo (06). Tanto a vaga para o mata-mata, quanto a definição da zona de rebaixamento estão em aberto e serão decididas apenas neste final de semana. O destaque vai para o confronto entre FC Cascavel e Athletico. O time mandante pode assumir a liderança da tabela e vai com tudo em busca da primeira colocação.
Em Santa Catarina, todos os duelos da última rodada do campeonato serão realizados no sábado (05), às 16h30. Avaí e Joinville, correm o risco de cair de divisão. Além disso, os classificados para as quartas de final e a liderança da etapa inicial da competição também serão definidos ao fim desta jornada.
A NSports transmite também três partidas da Superliga Feminina de Vôlei e dois confrontos da Superliga Masculina de Vôlei. No âmbito feminino, o embate entre Dentil Praia Clube e Country Club Valinhos, nesta sexta-feira (4), às 17h, marca a rodada como o espetáculo mais esperado pelos amantes da modalidade. As equipes vivem momentos antagônicos no torneio. O time de Minas Gerais lidera a competição, enquanto a equipe de Valinhos amarga a lanterna.
No lado masculino, teremos o grande duelo entre APAN Eleva e Sesi-SP, que acontece no sábado (5), às 20h, e será válido pela 9ª rodada do returno. O jogo, que terá como sede o Ginásio Sebastião Cruz (Galegão), marca o encontro de duas equipes que estão dentro do top 4 e buscam o título do torneio.
Confira a agenda das transmissões da NSports para esta semana:
Quinta, 03/03
Barueri Volleyball Club x Fluminense – 19h10 – Superliga Feminina
Sexta, 04/03
Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino - 7h55
Dentil Praia Clube x Country Club Valinhos – 16h40 – Superliga Feminina
Esporte Clube Pinheiros x UniLife Maringá – 19h40 - Superliga Feminina
Sábado, 05/03
Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino - 7h55 - Final
Próspera x Concórdia – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Brusque x Figueirense – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Chapecoense x Marcílio Dias – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Avaí x Hercílio Luz – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Barra x Joinville – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Juventus x Camboriú – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Vôlei Futuro/Araçatuba x Minas Náutico – 16h50 – Superliga B Masculina
Instituto Cuca x JF Vôlei – 17h50 - Superliga B Masculina
Vedacit Vôlei Guarulhos x Brasília Vôlei – 18h40 - Superliga Masculina
APAN ELEVA x Sesi-SP – 19h40 - Superliga Masculina
Domingo, 06/03
FC Cascavel x Athletico – 15h40 – Campeonato Paranaense
Operário x Azuriz – 15h40 - Campeonato Paranaense
Coritiba x Maringá – 15h40 - Campeonato Paranaense
Rio Branco x Paraná Clube – 15h40 - Campeonato Paranaense
União x São Joseense – 15h40 - Campeonato Paranaense
Londrina x Cianorte – 15h40 - Campeonato Paranaense
Crédito: (Foto:Divulgação/VitorForcellini/Joinville

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