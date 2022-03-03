Com fase decisiva dos estaduais, NSports transmite 21 eventos esportivos

A NSports, primeira plataforma de streaming esportivo brasileira, exibe 21 eventos esportivos ao vivo em sua agenda da semana. As partidas são válidas por seis grandes torneios de duas modalidades esportivas. No futebol, haverá jogos do Campeonato Paranaense e do Campeonato Catarinense. Já no vôlei, por sua vez, serão transmitidos a Superliga Masculina e Feminina, a Superliga B Masculina e Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino.

Nesta semana, a NSports transmite a última e decisiva rodada dos campeonatos Paranaense e Catarinense. Na competição do Paraná, todos os embates estão marcados para às 16h de domingo (06). Tanto a vaga para o mata-mata, quanto a definição da zona de rebaixamento estão em aberto e serão decididas apenas neste final de semana. O destaque vai para o confronto entre FC Cascavel e Athletico. O time mandante pode assumir a liderança da tabela e vai com tudo em busca da primeira colocação.

Em Santa Catarina, todos os duelos da última rodada do campeonato serão realizados no sábado (05), às 16h30. Avaí e Joinville, correm o risco de cair de divisão. Além disso, os classificados para as quartas de final e a liderança da etapa inicial da competição também serão definidos ao fim desta jornada.

A NSports transmite também três partidas da Superliga Feminina de Vôlei e dois confrontos da Superliga Masculina de Vôlei. No âmbito feminino, o embate entre Dentil Praia Clube e Country Club Valinhos, nesta sexta-feira (4), às 17h, marca a rodada como o espetáculo mais esperado pelos amantes da modalidade. As equipes vivem momentos antagônicos no torneio. O time de Minas Gerais lidera a competição, enquanto a equipe de Valinhos amarga a lanterna.

No lado masculino, teremos o grande duelo entre APAN Eleva e Sesi-SP, que acontece no sábado (5), às 20h, e será válido pela 9ª rodada do returno. O jogo, que terá como sede o Ginásio Sebastião Cruz (Galegão), marca o encontro de duas equipes que estão dentro do top 4 e buscam o título do torneio.

Confira a agenda das transmissões da NSports para esta semana:

Quinta, 03/03

Barueri Volleyball Club x Fluminense – 19h10 – Superliga Feminina

Sexta, 04/03

Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino - 7h55

Dentil Praia Clube x Country Club Valinhos – 16h40 – Superliga Feminina

Esporte Clube Pinheiros x UniLife Maringá – 19h40 - Superliga Feminina

Sábado, 05/03

Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino - 7h55 - Final

Próspera x Concórdia – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Brusque x Figueirense – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Chapecoense x Marcílio Dias – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Avaí x Hercílio Luz – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Barra x Joinville – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Juventus x Camboriú – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Vôlei Futuro/Araçatuba x Minas Náutico – 16h50 – Superliga B Masculina

Instituto Cuca x JF Vôlei – 17h50 - Superliga B Masculina

Vedacit Vôlei Guarulhos x Brasília Vôlei – 18h40 - Superliga Masculina

APAN ELEVA x Sesi-SP – 19h40 - Superliga Masculina

Domingo, 06/03

FC Cascavel x Athletico – 15h40 – Campeonato Paranaense

Operário x Azuriz – 15h40 - Campeonato Paranaense

Coritiba x Maringá – 15h40 - Campeonato Paranaense

Rio Branco x Paraná Clube – 15h40 - Campeonato Paranaense

União x São Joseense – 15h40 - Campeonato Paranaense

Londrina x Cianorte – 15h40 - Campeonato Paranaense