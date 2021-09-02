Com estrelas,Brasileiro de Vela de Oceano começa neste sábado em Ubatuba

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Começa neste sábado,dia 4, o Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano que é disputado nas classes ORC, BRA-RGS e Clássicos em conjunto com a 12ª edição do International Paint Ubatuba Sailing Festival. O evento vai até a terça-feira, dia 7, e é realizado pelo Ubatuba Iate Clube, que completa 60 anos.

O evento trará grandes nomes da Vela brasileira com medalhas olímpicas e títulos mundiais. Na classe BRA-RGS e nos Clássicos, Torben Grael, bicampeão olímpico em Atlanta 1996 e Atenas 2004, virá com seu barco Lady Lou e terá a concorrência do Pentacampeão Mundial, Maurício Santa Cruz, que reencontra o barco Bruschetta, com o qual venceu quatro títulos mundiais na classe J-24.

Na classe ORC, a principal da Vela de Oceano, Lars Grael, duas vezes medalha de Bronze em Seul 1988 e Atenas 1996, virá com seu veleiro Avohai brigando pelo troféu com o badalado Phoenix, barco de fibra de carbono, mais moderno do Brasil que ficou pronto há pouco mais de um mês e ficou bem perto do pódio da Semana de Vela de Ilhabela. Eduardo Souza Ramos, com participações olímpicas em 1980 e 1984, é o comandante do Phoenix que ainda terá na tripulação André Fonseca,o Bochecha, com participações na The Ocean Race, a Regata de Volta ao Mundo.

O 12º International Paint Ubatuba Sailing Festival já tem 40 barcos confirmados e promete agitar a baía de Ubatuba já a partir do primeiro dia com a largada da Regata Longa de Percurso prevista para começar às 12h. A competição segue no domingo,segunda e terça com mais regatas sempre a partir das 12h. Na terça-feira, dia 7, haverá a premiação final para os vencedores. "Será um evento fantástico, não dá para perder . Somos sempre muito bem recebidos, Ubatuba Iate Clube, organização impecável de todos, regatas ali nas proximidades da Ilha Anchieta e esse ano ainda fortalecido por ser o Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano", disse Lars Grael.

"Ubatuba tem se destacado muito positivamente com novos velejadores e a gente vem percebendo um crescimento significativo da vela na região. A posição privilegiada da região propicia isso, estamos perto de Ilhabela que é grande polo de regatas, próximo do Rio de Janeiro, então a escolha de Ubatuba como Brasileiro é muito acertada", revelou Alex Calabria, do veleiro Áries e diretor-adjunto de Vela do Ubatuba Iate Clube.

Confira os barcos confirmados na disputa até o momento:

Classe ORC - Alforria, Argos, Asbar 2, Asbar 4, Avohai, Beiramar, Bicho Grilo/Dracares - Bravo Skipper 30 - Caballo Loco, Loyalty 06, Maestrale Due, Montecristo, My Boy, Phytoervas4Z, Phoenix, Rudá e Zorro

Classe BRA-RGS e Clássicos - Baforada, Blue Peace, Bravo Mb45, Beleza Pura, Bruschetta, BL3 Urca, Lucnan, Iguinho de Mamãe, Mais Bakanna, Mais Rabugento, Malagueta Skipper, Tuchaua, Asteriscus, Criloa, Kaimaiurá, Kameha Meha, Lady Lou

Bico de Proa - Anauê, Blu1, Nautilus, Reggae , San Nicola e Sirocco

O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano, 12º International Paint Ubatuba Sailing Festival, tem o patrocínio da International Tintas é uma realização do Ubatuba Iate Clube, com o apoio da Associação Brasileira de Vela de Oceano.

Programação: