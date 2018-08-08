Vôlei de Praia

Com Elize Maia e Alison/André, Brasil terá força total em Moscou

Serão oito duplas brasileiras na busca por medalhas na etapa quatro estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 17:52
Elize Maia segue viva na disputa em Moscou Crédito: Wander Roberto/CBV
O Brasil terá força total na chave principal da etapa de Moscou, torneio de quatro estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018. Na manhã desta quarta-feira (08), as duas duplas que participaram da fase de qualificação venceram e avançaram na competição. Agora serão oito duplas brasileiras na busca por medalhas na capital russa.
Entre as mulheres, Maria Clara e Elize Maia (RJ/ES) precisaram virar o jogo para vencerem Gruszczynska/Gromadowska (POL) por 2 sets a 1 (17/21, 21/18 e 15/6). Agora a dupla formada pela carioca e a capixaba se junta a Ágatha/Duda (PR/SE), Maria Elisa/Carol Solberg (RJ) e Ana Patrícia/Carol Horta (MG/CE) no torneio principal.
No masculino quem entrou em quadra no primeiro dia de competição em Moscou foi Thiago/Álvaro Filho (SC/PB) que levou a melhor sobre uma dupla da casa, Veretiuk/Shekunov, por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17).
André Stein (à esquerda) e Alison estarão presentes na etapa de Moscou Crédito: FIVB/Divulgação
Além da dupla classificada nesta quarta-feira, Alison/André (ES), Evandro/Vitor Felipe (RJ/PB) e Ricardo/Guto (BA/RJ) já estavam garantidos entre os 32 times da chave principal em razão de melhor posição no ranking. A fase de grupos começa nesta quinta (09), e a final da etapa de Moscou será neste domingo (12).

