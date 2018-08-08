Com Elize Maia e Alison/André, Brasil terá força total em Moscou

O Brasil terá força total na chave principal da etapa de Moscou, torneio de quatro estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018. Na manhã desta quarta-feira (08), as duas duplas que participaram da fase de qualificação venceram e avançaram na competição. Agora serão oito duplas brasileiras na busca por medalhas na capital russa.
Entre as mulheres, Maria Clara e Elize Maia (RJ/ES) precisaram virar o jogo para vencerem Gruszczynska/Gromadowska (POL) por 2 sets a 1 (17/21, 21/18 e 15/6). Agora a dupla formada pela carioca e a capixaba se junta a Ágatha/Duda (PR/SE), Maria Elisa/Carol Solberg (RJ) e Ana Patrícia/Carol Horta (MG/CE) no torneio principal.
No masculino quem entrou em quadra no primeiro dia de competição em Moscou foi Thiago/Álvaro Filho (SC/PB) que levou a melhor sobre uma dupla da casa, Veretiuk/Shekunov, por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17).
Além da dupla classificada nesta quarta-feira, Alison/André (ES), Evandro/Vitor Felipe (RJ/PB) e Ricardo/Guto (BA/RJ) já estavam garantidos entre os 32 times da chave principal em razão de melhor posição no ranking. A fase de grupos começa nesta quinta (09), e a final da etapa de Moscou será neste domingo (12).