Com Damian Lillard, Spalding traz ao Brasil a principal bola de sua linha

Atual líder no mercado mundial de produtos para a prática de basquete, a Spalding anunciou neste ano o lançamento de uma nova bola, ainda mais moderna e profissional. Agora, o mercado brasileiro terá o primeiro contato com o novo produto, começando pelo topo da linha: a Precision TF-1000.As bolas da Spalding são voltadas para diferentes usos, seja no basquete indoor profissional, ou até mesmo para iniciantes e amadores jogarem em quadras outdoor. Sua principal adição ao mercado do país, a Precision TF-1000 é tida como a “Ferrari das bolas de basquete”, e recebeu elogios do embaixador da marca e um dos maiores armadores da NBA na atualidade, Damian Lillard, do Portland Trail Blazzers.

- Desde minha infância em Oakland (Califórnia), as bolas da linha TF da Spalding tiveram uma importância significativa na minha jornada no basquete. No momento em que você pega uma bola TF nas mãos, você já pode notar como elas são diferentes. Desde a aderência à qualidade do material – analisou Lillard, que completou:

- Estou feliz em poder continuar trabalhando com a Spalding para desenvolver as melhores bolas de basquete do mundo.

As bolas da linha TF da Spalding foram criadas em 1937, sendo a primeira sem costuras, sem cadarço e feita com balanceamento perfeito e recebeu a alcunha de “Top-Flite (TF)”. Rapidamente o equipamento foi adotado a nível olímpico, colegial nos Estados Unidos e em diversas ligas no planeta. Atualmente, o item será adotado em mais de 20 disputas escolares americanas, NAIA, NJCAA, disputas de conferência da NCAA para homens e mulheres, nas divisões B10, ACC, A10, MAC e Big South, além da Euroliga de Basquete.

Em 1983, a marca chegou à NBA e, pouco tempo depois, em 1992, lançou a primeira bola da história feita em material de couro composto, o que tornou a prática esportiva ainda mais acessível. Desde então, a linha se tornou um sinônimo de inovação e tecnologia.

- Cada bola criada pela Spalding na linha TF é baseada com o foco na performance do atleta. Elas são desenhadas para que você possa jogar em seu melhor nível, em qualquer tipo de competição, em qualquer lugar e a qualquer momento – afirmou o vice-presidente de marketing global da companhia, Tadd Reilly.

A PrecisionTF-1000 representará no mercado brasileiro o topo de performance que um praticante da modalidade pode desejar, com revestimento em material Eco-Grip com microfibra de PU ecológica. Com canaletas mais profundas, a bola proporciona um melhor encaixe nas mãos e, logo, um arremesso mais preciso.

Por possuir uma camada interna de espuma responsiva e enrolamento em nylon, a bola oferece um quique mais exato, o que facilita a prática em diferentes tipos de ambientes, até mesmo os mais irregulares, já que a bola não muda de formato (não ovaliza). Por fim, a bola leva o selo máster de aprovação da Federação Internacional de Basquete, selo “FIBA APPROVED”. O produto já está disponível no site oficial da marca por R$ 549,99, através do link: www.spaldingbrasil.com.br.

A nova coleção Spalding para 2022 também já está disponível nas lojas e sites dos parceiros Centauro, Netshoes e Decathlon, principais lojas esportivas do país.Nova linha de tabelas também chega ao Brasil

Os fãs de basquete brasileiros também podem comemorar a chegada da nova linha de tabelas da Spalding ao mercado. Entre os principais modelos, o praticante amador ou profissional terá a chance de escolher entre tabelas fixas, portáteis ou até mesmo o topo da linha disponível no país. A tabela fixa da marca possui quadro de 50” polegadas possui quadro em acrílico, sendo muito utilizado para fixação em paredes ou estruturas metálicas de quadras, e é a principal escolha para praticantes amadores, com preço sugerido de R$ 3.999,99.

Já entre as versões portáteis, a tabela Gametime Series possui um quadro de 48” polegadas em policarbonato, mas ao invés de ser fixada na parede, possui um poste no qual você pode regular a altura da tabela, entre 2,44m e 3,05m(altura oficial). Sua base é mantida ao chão com o peso de 121 litros de água, e o valor sugerido é de R$ 5.499,99.

Mas o sonho de consumo de qualquer “basqueteiro” é a Hybrid PRO. Com quadro de 54”polegadas, confeccionado em vidro e com molduras de aço, a tabela possui poste com angulação e ajuste de altura até 3,05m e é focada totalmente para quem sonha se tornar profissional ou já atingiu esse nível, já que as especificações de altura e qualidade do material são as mesmas utilizadas em jogos competitivos. O item possui valor sugerido de R$ 12.999,99.

As tabelas da Spalding à venda no Brasil podem ser encontradas no site oficial da marca, spaldingbrasil.com.br.