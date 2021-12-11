Com campeão mundial Tiago Ferreira, Santander Brasil Ride Espinhaço é atração em dezembro

Conceição do Mato Dentro (MG) será palco, entre os dias 14 e 18 de dezembro, da edição inédita da Santander Brasil Ride Espinhaço. A prova por etapas contará com cinco etapas, totalizando 220 km e mais de 7.000 metros de altimetria acumulada, fazendo parte do calendário mundial da UCI - União Ciclística Internacional. Entre os participantes estará o português Tiago Ferreira, campeão mundial e bicampeão europeu de mountain bike, na modalidade Maratona (XCM).

No primeiro dia, 14 de dezembro, serão pedalados 16,5 km em 478 m no prólogo. Já no segundo, 50,6 km e 1.760 m de altimetria, enquanto na terceira etapa, 85 km e 2.788 m de altimetria, sendo a mais longa da competição. A quarta será a do XCO, em uma pista de 5,3 km, totalizando 26,5 km e 865 m de altimetria. A decisão, no dia 18, terá 37,7 km e 1.286 m de altimetria total.

- Depois de 11 anos, a Brasil Ride precisava de um novo desafio. Uma nova fase, uma nova era das ultramaratonas de mountain bike no País. O Espinhaço é uma reserva da Biosfera pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), e conta com uma quantidade enorme de trilhas em toda região, que nos fez ter a certeza que poderíamos proporcionar a todos os atletas uma experiência única - comenta Mario Roma, fundador da Santander Brasil Ride.

Conceição do Mato Dentro (MG), com pouco mais de 17 mil habitantes, terá sua rotina alterada entre os dias 14 e 18. As bicicletas de competidores vindos de todas as partes do País e também do mundo tomarão conta das ruas e trilhas da região, durante a realização da Santander Brasil Ride Espinhaço, responsável por encerrar o calendário internacional de competições da modalidade no Brasil em 2021.

Maior premiação do ciclismo nacional - A Santander Brasil Ride Espinhaço já chega ao calendário elevando a outro patamar o ciclismo nacional. Com mais de 140 mil reais de prêmios em dinheiro, o evento ofertará a maior premiação do Brasil na história deste esporte, que é um dos que mais cresce no País e no mundo. Seguindo os padrões do circuito da Santander Brasil Ride, mulheres e homens terão premiação igual na prova. E, para o ciclista amador (não federado) que fizer a melhor volta na etapa do XCO, um capacete de Henrique Avancini será ofertado como prêmio extra.

Encerramento com chave de ouro - Disputa marcada para o sábado (18), a Maratona do Cipó será responsável por encerrar com chave de ouro a ultramaratona, com um percurso de 53,6 km e 1.720 m de altimetria acumulada na sua prova principal. Quem optar por um desafio menos intenso, pode se inscrever na categoria tour, com 16,5 km de extensão e 470 m de desnível altimétrico.