Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Com campeão mundial Tiago Ferreira, Santander Brasil Ride Espinhaço é atração em dezembro
mais-esportes

Com campeão mundial Tiago Ferreira, Santander Brasil Ride Espinhaço é atração em dezembro

Evento será realizado em Conceição do Mato Dentro (MG), entre os dias 14 e 18, e contará com cinco etapas, totalizando 220 km e mais de 7.000 metros de altimetria acumulada
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2021 às 14:58

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 14:58

Conceição do Mato Dentro (MG) será palco, entre os dias 14 e 18 de dezembro, da edição inédita da Santander Brasil Ride Espinhaço. A prova por etapas contará com cinco etapas, totalizando 220 km e mais de 7.000 metros de altimetria acumulada, fazendo parte do calendário mundial da UCI - União Ciclística Internacional. Entre os participantes estará o português Tiago Ferreira, campeão mundial e bicampeão europeu de mountain bike, na modalidade Maratona (XCM).
No primeiro dia, 14 de dezembro, serão pedalados 16,5 km em 478 m no prólogo. Já no segundo, 50,6 km e 1.760 m de altimetria, enquanto na terceira etapa, 85 km e 2.788 m de altimetria, sendo a mais longa da competição. A quarta será a do XCO, em uma pista de 5,3 km, totalizando 26,5 km e 865 m de altimetria. A decisão, no dia 18, terá 37,7 km e 1.286 m de altimetria total.
- Depois de 11 anos, a Brasil Ride precisava de um novo desafio. Uma nova fase, uma nova era das ultramaratonas de mountain bike no País. O Espinhaço é uma reserva da Biosfera pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), e conta com uma quantidade enorme de trilhas em toda região, que nos fez ter a certeza que poderíamos proporcionar a todos os atletas uma experiência única - comenta Mario Roma, fundador da Santander Brasil Ride.
Conceição do Mato Dentro (MG), com pouco mais de 17 mil habitantes, terá sua rotina alterada entre os dias 14 e 18. As bicicletas de competidores vindos de todas as partes do País e também do mundo tomarão conta das ruas e trilhas da região, durante a realização da Santander Brasil Ride Espinhaço, responsável por encerrar o calendário internacional de competições da modalidade no Brasil em 2021.
Maior premiação do ciclismo nacional - A Santander Brasil Ride Espinhaço já chega ao calendário elevando a outro patamar o ciclismo nacional. Com mais de 140 mil reais de prêmios em dinheiro, o evento ofertará a maior premiação do Brasil na história deste esporte, que é um dos que mais cresce no País e no mundo. Seguindo os padrões do circuito da Santander Brasil Ride, mulheres e homens terão premiação igual na prova. E, para o ciclista amador (não federado) que fizer a melhor volta na etapa do XCO, um capacete de Henrique Avancini será ofertado como prêmio extra.
Encerramento com chave de ouro - Disputa marcada para o sábado (18), a Maratona do Cipó será responsável por encerrar com chave de ouro a ultramaratona, com um percurso de 53,6 km e 1.720 m de altimetria acumulada na sua prova principal. Quem optar por um desafio menos intenso, pode se inscrever na categoria tour, com 16,5 km de extensão e 470 m de desnível altimétrico.
Crédito: TiagoFerreira,campeãomundialdemountainbike(Foto:RositaBelinky/SantanderBrasilRide

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados