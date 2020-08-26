Com brasileiro, circuito mundial de kitesurfe terá edição virtual em 2020

Crédito: Divulgação

Devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus, o Circuito Mundial de kitesurf terá uma edição virtual em 2020. A organização anunciou um "novo conceito de evento" para incentivar atletas, gerar conteúdos e oferecer uma plataforma de comunicação para os velejadores. O brasileiro Pedro Matos está treinando na praia do Preá, em Cruz, no Ceará, e será o único representante do país na disputa.

- Depois de todo esse momento histórico na humanidade diante do Covid-19, a GKA teve a ideia de fazer o campeonato virtual. Assim, os atletas poderão competir de maneira segura e com criatividade. Não vamos ter aquela pressão do campeonato, pois poderemos fazer qantas baterias quisermos de cinco munitos, mas sem poder errar. Estou muito feliz de competir nesse evento inédito e de representar o Brasil – afirmou o atleta.

O GKA Distance Battle é uma competição baseada em vídeo, em que o participante pode competir de qualquer lugar do mundo. Uma seleção dos melhores velejadores que se qualificarem será feita através do ranking do GKA World Tour e uma votação do público. Os atletas irão competir em baterias solo de cinco minutos, em seus locais de origem.

Como em uma competição normal, é preciso realizar manobras, totalmente filmadas sem nenhum corte. Três categorias são predefinidas pelo juiz principal da GKA. Estes vídeos de bateria solo não editados serão enviados para a GKA e editados para apresentação de baterias frente a frente com tela dividida, replays em câmera lenta e pontuação ao vivo julgados pelos juízes do GKA Kite World Tour e apresentados em um formato de evento online de um estúdio ao vivo, em correspondência com os concorrentes via chat de vídeo.

Seis kitesurfistas homens e três mulheres do topo do GKA Kite Tour Ranking estão definidos. A votação será pelas comunidades das mídias sociais (esses velejadores não precisam ser necessariamente da Copa do Mundo). O processo de votação começou ontem no site https://www.gkakiteworldtour.com/events/gka-distance-battle-2020/