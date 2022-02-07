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Com apenas 15 anos, Kamila Valieva faz história nos Jogos Olímpicos de Inverno; entenda

Representante do Comitê Olímpico Russo, entrou para a história dos Jogos de Inverno ao ser a primeira mulher a realizar um salto quádruplo na Patinação Artística em Olimpíadas...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 02:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 02:42
O que você estava fazendo aos 15 anos de idade? Bom, aos 15 anos de idade, Kamila Valieva entrou para a história das Olimpíadas de Inverno. A jovem russa se tornou a primeira mulher a completar um salto quádruplo nos Jogos Olímpicos.A manobra histórica aconteceu no programa longo individual feminino do evento por equipes, onde o Comitê Olímpico Russo conquistou a medalha de ouro. A russa apresentou uma série que contou com nada mais do que uma combinação de dois saltos quádruplos. Valieva ainda tentou um terceiro salto quádruplo, mas acabou caindo no ringue e perdeu um ponto. Apesar da penalização por conta da queda, Valieva teve uma nota de 178.92 em seu programa. Com isso, a russa ficou na primeira colocação individual com mais de 30 pontos de diferença para a segunda colocada, a japonesa Kaori Sakamoto.
No geral, o Comitê Olímpico Russo ficou com a medalha de ouro, os Estados Unidos conquistaram a prata, e o Japão levou a medalha de bronze.
Crédito: Valievaentrouparaahistória(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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