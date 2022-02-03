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Com 23 eventos ao vivo, NSports inicia semana com muitas transmissões

Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense, Superliga Masculina de Vôlei e Superliga Feminina de Vôlei estão presentes na grade...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 16:54
Na programação desta semana, a NSports transmite quatro torneios: Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense, Superliga Masculina de Vôlei e Superliga Feminina de Vôlei. No total, são 23 jogos válidos por essas competições. De quinta-feira (03) até domingo (06), em média, teremos mais de cinco eventos esportivos por dia.O Campeonato Paranaense marca presença na tela da NSports com a exibição de oito partidas ao vivo. Nesta semana, o destaque da rodada fica com o confronto entre Londrina e Athletico. Nesta quinta-feira (03), às 21h10, no Estádio do Café, em Londrina-PR, as equipes se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada do torneio estadual. O embate marca o encontro do atual campeão estadual, Londrina, e o vencedor da penúltima edição, Athletico.
Assim como no Paraná, o Campeonato Catarinense traz uma programação recheada de grandes duelos para o assinante da NSports. Nesta jornada, Hercílio Luz e Figueirense realizam o jogo mais aguardado da semana. A equipe mandante está com 100% de aproveitamento no torneio e recebe o Figueirense, maior vencedor da competição ao lado do Avaí, às 15h40, neste domingo (06), no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão-SC.
A Superliga de Vôlei marca presença tanto no masculino quanto feminino. No masculino, teremos três partidas exibidas para o amante do esporte nacional. O embate mais esperado desta rodada será protagonizado por Brasília Vôlei e Sesi-SP. A equipe paulista está na terceira colocação e vai para cima dos mandates para seguir brigando pela ponta da tabela. O confronte ocorre neste sábado (05), às 19h40, no Sesi Taguatinga, em Brasília-DF.
Nesta semana, a plataforma transmite três jogos da elite do vôlei feminino. O destaque da 4ª rodada do returno vai para a disputa entre Osasco São Cristovão Saúde e Curitiba Vôlei. A equipe paulista está na terceira colocação e pode atingir a vice-liderança da competição. Por outro lado, a equipe paranaense ocupa a vice-lanterna e vai com tudo em busca de momentos melhores no torneio. O jogo acontece nesta sexta-feira (04), às 19h50, no Ginásio Esportivo José Liberatti, em Osasco-SP.Country Club Valinhos x Esporte Clube Pinheiros – 17h40 – Superliga Feminina
Azuriz x Maringá – 18h10 - Campeonato Paranaense
União x Cianorte – 18h40 - Campeonato Paranaense
Joinville x Hercílio Luz – 19h40 - Campeonato Catarinense Fort
Londrina x Athletico – 21h10 - Campeonato Paranaense
Unilife Maringá x Fluminense – 21h10 - Superliga Feminina
Figueirense x Camboriú – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort
Sexta, 04/02
Osasco São Cristóvão Saúde x Curitiba Vôlei – 19h50 - Superliga Feminina
Sábado, 05/02
São Joseense x Coritiba – 15h40 - Campeonato Paranaense
Avaí x Próspera – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Vôlei Renata x Azulim/ Gabarito/ Uberlândia – 16h40 – Superliga Masculina
Goiás Vôlei x Vedacit Vôlei Guarulhos – 17h40 - Superliga Masculina
Paraná Clube x Operário – 18h40 - Campeonato Paranaense
Chapecoense x Brusque – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Brasília Vôlei x Sesi-SP – 19h40 - Superliga Masculina
Domingo, 06/02
Cianorte FC x Azuriz – 15h40 - Campeonato Paranaense
Rio Branco x Maringá – 15h40 - Campeonato Paranaense
Marcílio Dias x Joinville – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Hercílio Luz x Figueirense – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Athletico x União – 18h40 - Campeonato Paranaense
FC Cascavel x Londrina – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Juventus x Barra – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Camboriú x Concórdia – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Crédito: Divulgação/Athletico

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