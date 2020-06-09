Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

COLUNA DE VÍDEO: O reflexo das manifestações contra o racismo no esporte

Morte de George Floyd gerou onda de protestos também entre os esportistas...

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 14:41
No dia 25 de maio, George Floyd, americano de 46 anos, foi sufocado por um policial branco de Minneapolis (EUA) até a morte. O episódio gerou revolta em todo o planeta e diversos esportistas ao redor do mundo se manifestaram contra o racismo. O colunista do LANCE! Luiz Fernando Gomes fala, no vídeo acima, sobre o reflexo das manifestações contra o racismo no esporte.Sancho, do Dortmund, pediu justiça (Foto: Lars Baron/AFP)E MAIS:Astros da NBA lideram protestos contra racismo nos EUABrawn quer melhorar a diversidade na Fórmula 1Tchê Tchê participa de manifestação contra racismo em São Paulo E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados