COLUNA DE VÍDEO: O reflexo das manifestações contra o racismo no esporte

No dia 25 de maio, George Floyd, americano de 46 anos, foi sufocado por um policial branco de Minneapolis (EUA) até a morte. O episódio gerou revolta em todo o planeta e diversos esportistas ao redor do mundo se manifestaram contra o racismo. O colunista do LANCE! Luiz Fernando Gomes fala, no vídeo acima, sobre o reflexo das manifestações contra o racismo no esporte.Sancho, do Dortmund, pediu justiça (Foto: Lars Baron/AFP)E MAIS:Astros da NBA lideram protestos contra racismo nos EUABrawn quer melhorar a diversidade na Fórmula 1Tchê Tchê participa de manifestação contra racismo em São Paulo E MAIS: