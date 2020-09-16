Colombiano vence a Etapa Rainha do Tour de França. Roglic segue na ponta

Crédito: Primoz Roglic (foto chegou em segundo lugar na etapa rainha (vencida por Miguel Angel López) , manteve a camisa amarela (líder da classificação geral) e é o grande favorito para o título do Tour de France-2020 (AFP)

O título do Tour de France-2020 ficará com um ciclista da Eslovênia ou da Colômbia. Na etapa desta quarta-feira - Grenoble Maribel, montanha, 170km, com duas montanhas gigantescas e com status de Etapa Rainha (a principal) - o colombiano Miguel Angel López (da Astana), arrancou nos dois quilômetros finais para chegar em primeiro lugar com o tempo de 4h49m08s. Com isso, subiu do quarto para o terceiro lugar na classificação geral (camisa amarela), com os dois eslovenos que lideram na classificação geral logo atrás: o Top1 Primoz Roglic (Jumbo Visma) em segundo, 11s depois, e Tadej Pogacar (Emirates) em terceiro, 30s de deficit.

Com os tempos obtidos na Etapa Rainha e a grande diferença que colocaram na concorrência, é deste trio que sairá o campeão. Roglic lidera com o tempo somado de 74h56m04s e ampliou a sua diferença para Tadej Pogacar, agora em 57s. Miguel Angel López está 1m26s atrás do líder. Restam quatro etapas para o término da competição.

Como foi

A etapa foi emocionante. Campeão em 2019, Egan Bernal nem foi para a estrada, preferindo desistir e reiniciar a sua preparação para o restante da temporada. Já Nairo Quintana, sentindo uma queda que teve na antepenúltima etapa, ficou muito para trás na primeira montanha, Col de Madeleine , e jogou a toalha (completou a prova 25 minutos depois do líder).

Neste momento, a fuga se lançou com o equatoriano Richard Carapaz (Ineos) puxando um trio da fuga ao lado de Inzaguirre e Julian Alaphillipe e abrindo para ficar sozinho na metade final da subida final, a Col de La Loze (com trechos de inclinação de até 18%).

Nessa hora, Carapaz somava 10s de diferença para o pelotão, que já tinha dinamitado todos os outros sobreviventes da fuga. Angel López fez um ataque restando 2km para a chegada e assumiu a ponta. Apenas Roglic e Pogacar conseguiram manter o ritmo, afastando-se do restante do pelotão e monitorando a diferença para o colombiano.

Etapa 18