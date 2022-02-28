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COI recomenda exclusão de atletas russos de competições internacionais

Em um comunicado, Comitê Olímpico Internacional faz uma série de recomendações para que os russos sejam punidos por conta dos conflitos com a Ucrânia...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 13:14
O Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou a exclusão de atletas da Rússia e da Bielorrússia em competições esportivas internacionais. Devido ao conflito entre a nação de Vladimir Putin e a Ucrânia, o órgão propõe sanções que possam ser adotadas contra o Kremlin.Caso a retirada de atletas dos dois países não seja possível, o COI recomenda que os atletas dos dois países não participem de competições sob a bandeira de suas nações, como aconteceu com a Rússia na Olimpíada de Tóquio, e que os eventos aconteçam em sedes neutras e sem a presença de seus hinos.
O organismo esportivo também recomenda que não seja realizada nenhuma competição esportiva na Rússia ou na Bielorrúsia e retirou a Ordem Olímpica de Vladimir Putin, concedida em 2001, e outros dois membros do comitê olímpico russo.
- A atual guerra na Ucrânia, entretanto, coloca o Movimento Olímpico em um dilema. Enquanto atletas da Rússia e da Bielorrússia estão aptos a participar de eventos esportivos, muitos atletas da Ucrânia estão impedidos de fazê-lo por conta do ataque ao seu país.
Nesta segunda-feira, o "Bild" divulgou que o Spartak Moscou seria excluído de participar da Europa League. Enquanto isso, a Fifa deve tomar uma decisão a qualquer momento sobre a participação da Rússia na participação da repescagem da Copa do Mundo.
Crédito: ThomasBach,presidentedoCOI,recomendaexclusãodeatletasrussosdecompetiçõesinternacionais(Foto:FABRICECOFFRINI/AFP

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