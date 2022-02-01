COI divulga expectativa de público para as Olimpíadas de Inverno de 2022, em Pequim

Nesta terça-feira, o COI (Comitê Olímpico Internacional) informou a expectativa de público para acompanhar as Olimpíadas de Inverno de 2022, que começa dia 04, em Pequim. O COI divulgou que se os locais das competições estiverem com 30% a 50% de ocupação, será um ‘bom resultado’.> Erick Vianna testa negativo para Covid-19 e volta à equipe brasileira para as Olimpíadas de Inverno

- Haverá um programa para a população local, que garantirá a presença de espectadores nas arquibancadas, mas também garantirá a segurança de todos os participantes. Em termos de capacidade, eu diria que se tivermos uma pessoa a cada três (nos lugares nas arquibancadas) ou uma a cada duas, já seria um bom resultado. Mas o bom é que teremos torcedores, não apenas chineses, mas também estrangeiros residentes na China, insistimos neste ponto - disse Christian Dubi, diretor executivo do COI.