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COI divulga expectativa de público para as Olimpíadas de Inverno de 2022, em Pequim

Jogos Olímpicos de Inverno começam nesta sexta-feira, dia 04 de fevereiro, e tem duração até o dia 20 do mês...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 18:30
Nesta terça-feira, o COI (Comitê Olímpico Internacional) informou a expectativa de público para acompanhar as Olimpíadas de Inverno de 2022, que começa dia 04, em Pequim. O COI divulgou que se os locais das competições estiverem com 30% a 50% de ocupação, será um ‘bom resultado’.> Erick Vianna testa negativo para Covid-19 e volta à equipe brasileira para as Olimpíadas de Inverno
Pela situação da pandemia da Covid-19, o comitê organizador chinês desistiu, em janeiro, de vender ingressos ao público em geral e prometeu receber espectadores por convite.
- Haverá um programa para a população local, que garantirá a presença de espectadores nas arquibancadas, mas também garantirá a segurança de todos os participantes. Em termos de capacidade, eu diria que se tivermos uma pessoa a cada três (nos lugares nas arquibancadas) ou uma a cada duas, já seria um bom resultado. Mas o bom é que teremos torcedores, não apenas chineses, mas também estrangeiros residentes na China, insistimos neste ponto - disse Christian Dubi, diretor executivo do COI.
Crédito: DiretorexecutivodoCOIfalasobreexpectativadepúbliconasOlimpíadasdeInverno(Foto:GregMartin/IOC

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