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COI adia Jogos Olímpicos da Juventude de Dacar para 2026

Impactos da pandemia fazem entidade e Senegal desistirem do evento em 2022...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 21:18

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 21:18
Crédito: Divulgação
Em acordo com o governo do Senegal, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira o adiamento dos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar, que aconteceriam em 2022, para 2026. A medida atende ao requisito de responsabilidade e à preocupação com a eficiência imposta pelas circunstâncias atuais, com a pandemia do COVID-19.
- Este acordo amigável ilustra a confiança mútua entre o Senegal e o COI. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Presidente Macky Sall, um grande amigo e defensor do Movimento Olímpico, por esta relação excepcional de confiança e qualidade. Por todas essas razões, tenho certeza de que juntos juntos organizaremos os fantásticos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 para o Senegal, todo o continente africano e todos os jovens atletas do mundo - disse o presidente do COI, Thomas Bach.
A proposta do presidente do país, Macky Sall, foi bem recebida pelo presidente do COI Thomas Bach, após discussões aprofundadas sobre o assunto.
- Gostaria de reiterar que o COI tem todo o meu apoio à organização dos Jogos Olímpicos da Juventude, adiado para 2026. Aproveito esta oportunidade para reafirmar minha confiança no Conselho Executivo e congratulo-me com o compromisso de suas equipes, trabalhando lado a lado. conosco, para fazer do Dakar 2026, o primeiro evento olímpico da África, uma ocasião memorável e bem-sucedida - afirmou o presidente Macky Sall.
A entidade explicou que o adiamento permite que o COI, os Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs) e as Federações Internacionais (FIs) planejem melhor suas atividades, que foram fortemente afetadas pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, pelos adiamentos subsequentes de grandes eventos esportivos internacionais e pelas consequências operacionais e financeiras da crise global da saúde. Ao mesmo tempo, a decisão permite que o Senegal continue com os preparativos para os Jogos Olímpicos da Juventude. Será o primeiro evento olímpico de todos os tempos a ser organizado na África.
"O COI e o Senegal entendem que esta notícia será decepcionante para muitos jovens atletas. Ambas as partes só podem apelar ao seu entendimento. Este acordo resulta da grande escala dos desafios operacionais que o COI, os CONs e os FIs enfrentam após o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Com isso em mente, o COI continuará a oferecer a todos os IFs e associações continentais do NOC o conteúdo completo dos programas educacionais dos Jogos Olímpicos da Juventude. Isso permitirá que os objetivos desse componente muito importante e muito apreciado do YOG sejam mantidos por meio de muitos eventos organizados entre agora e 2026, em particular durante os Jogos da Juventude Continental", diz o COI.

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