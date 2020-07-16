COI adia Jogos Olímpicos da Juventude de Dacar para 2026

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Em acordo com o governo do Senegal, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira o adiamento dos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar, que aconteceriam em 2022, para 2026. A medida atende ao requisito de responsabilidade e à preocupação com a eficiência imposta pelas circunstâncias atuais, com a pandemia do COVID-19.

- Este acordo amigável ilustra a confiança mútua entre o Senegal e o COI. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Presidente Macky Sall, um grande amigo e defensor do Movimento Olímpico, por esta relação excepcional de confiança e qualidade. Por todas essas razões, tenho certeza de que juntos juntos organizaremos os fantásticos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 para o Senegal, todo o continente africano e todos os jovens atletas do mundo - disse o presidente do COI, Thomas Bach.

A proposta do presidente do país, Macky Sall, foi bem recebida pelo presidente do COI Thomas Bach, após discussões aprofundadas sobre o assunto.

- Gostaria de reiterar que o COI tem todo o meu apoio à organização dos Jogos Olímpicos da Juventude, adiado para 2026. Aproveito esta oportunidade para reafirmar minha confiança no Conselho Executivo e congratulo-me com o compromisso de suas equipes, trabalhando lado a lado. conosco, para fazer do Dakar 2026, o primeiro evento olímpico da África, uma ocasião memorável e bem-sucedida - afirmou o presidente Macky Sall.

A entidade explicou que o adiamento permite que o COI, os Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs) e as Federações Internacionais (FIs) planejem melhor suas atividades, que foram fortemente afetadas pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, pelos adiamentos subsequentes de grandes eventos esportivos internacionais e pelas consequências operacionais e financeiras da crise global da saúde. Ao mesmo tempo, a decisão permite que o Senegal continue com os preparativos para os Jogos Olímpicos da Juventude. Será o primeiro evento olímpico de todos os tempos a ser organizado na África.