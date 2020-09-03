COB terá eleição para presidente, vice e membros no dia 7 de outubro

Crédito: Divulgação/COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) marcou nesta quinta-feira a data de suas eleições. Os representantes serão escolhidos no dia 7 de outubro de 2020, em Assembleia Geral Ordinária, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez em 41 anos, haverá mais de um candidato à presidente.

Atual mandatário, Paulo Wanderley ainda não anunciou sua candidatura, mas deve tentar a reeleição. O advogado Alberto Murray, neto do ex-presidente Sylvio de Magalhães Padilha e crítico de Carlos Arthur Nuzman há anos, será uma das vozes da oposição. Outra chapa deve contar com o presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rafael Westrupp, que se desvinculou do Conselho de Administração a tempo de concorrer. Ele deseja ter o campeão olímpico Emanuel, do vôlei de praia, como vice.

Na mesma ocasião, a Assembleia irá escolher os sete representantes Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs) que representem as modalidades integrantes dos programas olímpicos de Verão e Inverno e o membro independente, que tomarão assento no Conselho de Administração por quatro anos.