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COB terá eleição para presidente, vice e membros no dia 7 de outubro

Pela primeira vez em 41 anos haverá mais de um candidato à presidência da entidade...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 16:01
Crédito: Divulgação/COB
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) marcou nesta quinta-feira a data de suas eleições. Os representantes serão escolhidos no dia 7 de outubro de 2020, em Assembleia Geral Ordinária, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez em 41 anos, haverá mais de um candidato à presidente.
Atual mandatário, Paulo Wanderley ainda não anunciou sua candidatura, mas deve tentar a reeleição. O advogado Alberto Murray, neto do ex-presidente Sylvio de Magalhães Padilha e crítico de Carlos Arthur Nuzman há anos, será uma das vozes da oposição. Outra chapa deve contar com o presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rafael Westrupp, que se desvinculou do Conselho de Administração a tempo de concorrer. Ele deseja ter o campeão olímpico Emanuel, do vôlei de praia, como vice.
Na mesma ocasião, a Assembleia irá escolher os sete representantes Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs) que representem as modalidades integrantes dos programas olímpicos de Verão e Inverno e o membro independente, que tomarão assento no Conselho de Administração por quatro anos.
A eleição acontecerá no auditório do Hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro, às 10h em primeira convocação e, em segunda e última convocação, às 10h30. O prazo para registros de chapas vai até o dia 8 de setembro.Ao todo, serão 49 votantes na eleição, sendo 12 membros da Comissão de Atletas. Além deles, a Assembleia Geral é composta pelos presidentes das 35 confederações olímpicas e pelos dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI), Andrew Parsons e Bernard Rajzman.

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