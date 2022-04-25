COB renova vínculo com Turma da Mônica até as Olimpíadas de Paris

Parceiros desde 2019, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Turma da Mônica renovaram o vínculo e estarão juntos até os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. O acordo entre as partes foi selado nos últimos dias e confirmado, de forma oficial, nesta segunda-feira. A ação entre a entidade e a Maurício de Sousa Produções (MSP) visa aproximar o público dos esportes olímpicos através dos personagens marcantes que atravessam gerações, além de estimular a prática de esportes.

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- É uma imensa alegria para o COB e todo nosso Movimento Olímpico a renovação desta tão bem-sucedida parceria com a Turma da Mônica e seus queridos personagens. A torcida da Turma da Mônica provou que é pé-quente, alcançamos em Tóquio o melhor resultado da nossa história, e agora queremos estreitar os laços e envolver ainda mais a população na corrente de apoio aos nossos atletas até os Jogos Olímpicos de Paris - afirma Paulo Wanderley, o presidente do COB.+ Alcaraz entra no top 10 e faz história. Djokovic amplia vantagem

Para Maurício de Sousa, a relação entre seus personagens e o COB também possui um papel fundamental na sociedade: o de engajar as crianças no mundo dos esportes e fazer com que elas acreditem nos seus sonhos.

- Estimular o público jovem e infantil aos esportes olímpicos é uma ação de imensa importância. A turminha não poderia estar fora dessa, já que tem tanta sinergia com esse público. Nosso papel é incentivar esses jovens, de todos os cantos do Brasil, a não desistirem dos seus sonhos e seguirem essa carreira. Tenho certeza de que, cada vez mais, vamos ter novos talentos para nos representar como esportistas e dar muito orgulho para toda a nação - declara Mauricio de Sousa.

Entre os frutos desta parceria está o projeto "Donas da Rua", ação de empoderamento feminino que trouxe visibilidade às mulheres notáveis para inspirar outras a buscarem seu espaço em áreas como artes, ciências, esportes ou literatura. Por meio do Mônica Toy, atletas brasileiros foram representados com os traços dos personagens da Turma da Mônica, como Gabriel Medina (surfe) e Pamela Rosa (skate).

Para Paris-2024, a ideia é ir aquecendo a torcida do torcedor brasileiro durante todo o ciclo olímpico.