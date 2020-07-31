COB realiza série de ações virtuais para comemorar os cem anos do Brasil em Jogos Olímpicos

Crédito: Paulo Wanderley, presidente do COB, destacou a importância das ações virtuais para exaltar os feitos dos atletas pioneiros do Brasil em Olimpíadas (Crédito: Agência Brasil

No dia 02 de agosto de 1920 começava a história de sucesso do esporte olímpico brasileiro. Foi nesse dia que o atirador Afrânio Costa e a equipe brasileira garantiram duas conquistas. E justamente na semana em que se celebram os 100 anos das primeiras conquistas brasileiras em Jogos Olímpicos, o COB prepara uma série de conteúdos especiais em suas diversas plataformas.

Vale lembrar que em 1920, na pistola de tiro livre, o atirador Afrânio Costa, do Fluminense, ficou com a medalha de prata e seus 489 pontos, somados ao resultado da equipe brasileira (formado ainda por Guilherme Paraense, Sebastião Wolf, Dario Barbosa e Fernando Soledade), foram fundamentais para o bronze conquistado pelo quinteto na disputa por países, que ocorreu concomitantemente à prova individual.

Se a primeira impressão deixada pelos atiradores brasileiros já havia sido excelente, no dia seguinte veio a consagração. Natural de Belém (PA), o tenente Guilherme Paraense somou 274 pontos e conquistou o inédito ouro olímpico na prova de tiro rápido.

- Temos que contar e exaltar a façanha destes personagens que foram pioneiros no esporte nacional. O que começou com Guilherme Paraense, Afrânio Costa e os demais atiradores, hoje é engrandecida por novos ídolos como Ana Marcela, Arthur Zanetti, Martine Grael e Kahena Kunze, Isaquias Queiroz e Hugo Calderano, dentre tantos outros, que estão preparando para manter a tradição de conquistas do Brasil em Tóquio - afirmou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley.

Aqueles que desconhecem a história dos 21 atletas que embarcaram para a Antuérpia, por exemplo, terão a chance de descobrir através das ilustrações do fotógrafo e cartunista Saulo Cruz. Seis charges, uma publicada por dia nas redes sociais do Time Brasil, trarão detalhes da viagem a bordo do navio Curvello e das façanhas realizadas pelos atiradores brasileiros. A história dos 100 anos também será contada em vídeo, com a narração especial do medalhista olímpico, apresentador e fundador do Instituto Reação, Flávio Canto.

Além disso, como não poderia deixar de ser, lembramos da grande homenagem prestada pelo COB a Guilherme Paraense, primeiro campeão olímpico do Brasil, quando ele entrou para o Hall da Fama em 2019.

Outra forma de aprender sobre a campanha brasileira na Bélgica será por meio de uma série de perguntas que serão feitas no stories do perfil do Time Brasil no Instagram. Já a live especial do COB na quarta, 05/08, às 19h, será dedicada aos 100 anos da história olímpica brasileira, com a participação da gerente de Cultura e Valores Olímpicos do COB, Carolina Araújo, do historiador Dhaniel Cohen, do jornalista Guilherme Costa e do atirador Emerson Duarte.

E as homenagens e conteúdos especiais não ficam apenas nas redes sociais. O portal do COB trará a cada dia da semana um nova publicação dando detalhes da primeira participação olímpica, como os desafios enfrentados pelos pioneiros, perfis detalhados dos medalhistas Guilherme Paraense e Afrânio Costa, as inovações de Antuérpia 1920, a primeira edição de Jogos Olímpicos depois da Primeira Guerra Mundial, dentre outros temas de relevância nessa comemoração do Centenário da participação e de conquistas olímpicas.